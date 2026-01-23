Nha khoa Kim đứng đầu 14 vị trí trong BXH của Sở Y tế TP.HCM

Sở Y tế TP.HCM công bố bảng xếp hạng chất lượng phòng khám răng hàm mặt tính đến 28/12/2025. Trong đó, Nha khoa Kim chiếm trọn 14 vị trí dẫn đầu bảng.

Thực tế, nhiều người gặp khó khăn khi tìm kiếm một địa chỉ nha khoa uy tín và chất lượng. Do đó, bảng xếp hạng chất lượng phòng khám răng hàm mặt của Sở Y tế TP.HCM trở thành nguồn thông tin chính thống, giúp người dân có cơ sở tham chiếu và lựa chọn địa chỉ thăm khám phù hợp.

Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám răng hàm mặt (cập nhật đến ngày 28/12/2025) được đăng tải trên cổng thông tin Sở Y tế TP.HCM. .

Theo kết quả của bảng xếp hạng, cập nhật đến 28/12/2025, Nha khoa Kim chiếm trọn 14 vị trí dẫn đầu bảng. Điều này phần nào cho thấy chất lượng nổi trội của hệ thống phòng khám nha khoa này.

Yếu tố tạo nên chất lượng nổi trội của Nha khoa Kim

Trong ngành y tế, đặc biệt là chuỗi hệ thống, một trong những rủi ro lớn nhất là sự chênh lệch trình độ giữa các cơ sở. Tuy nhiên, con số 14 phòng khám dẫn đầu bảng xếp hạng đã chứng minh Nha khoa Kim giải quyết vấn đề này bằng "công thức" quản trị đồng nhất.

Thay vì dựa vào kinh nghiệm riêng lẻ, Nha khoa Kim áp dụng chuẩn điều trị chung trên toàn mạng lưới và số hóa 100% bệnh án. Nhờ vậy, khách hàng có thể bắt đầu điều trị ở một chi nhánh và tái khám ở chi nhánh khác mà vẫn bảo đảm phác đồ liền mạch, chính xác và an toàn, đặc biệt với dịch vụ dài hạn như niềng răng và cấy ghép Implant.

Nếu chuyên môn là điều kiện cần, thì kiểm soát nhiễm khuẩn là điều kiện đủ để tạo nên uy tín y khoa. Nha khoa Kim vận hành quy trình vô trùng 8 bước một chiều, sử dụng máy hấp chuẩn class B - thiết bị thường chỉ có tại bệnh viện lớn. Mỗi bộ dụng cụ sau khi tiệt khuẩn được đóng gói riêng và chỉ mở ra trước mặt khách hàng khi bắt đầu điều trị. Quy trình này giúp loại bỏ nguy cơ lây nhiễm chéo, đồng thời tạo sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ xâm lấn như trồng răng hay phẫu thuật nha khoa.

Hệ thống vô trùng chuẩn Bộ Y tế giúp Nha khoa Kim đạt điểm cao trong tiêu chí kiểm soát nhiễm khuẩn.

Một điểm khác biệt giúp Nha khoa Kim tạo dấu ấn về chất lượng là khả năng làm chủ công nghệ. Thay vì phụ thuộc vào xưởng gia công bên ngoài, hệ thống đầu tư nhà máy răng sứ kỹ thuật số hơn 2.000m2 đạt chuẩn ISO 13485:2016.

Nha khoa Kim ứng dụng nền tảng số hóa ERP và công nghệ CAD - CAM, in 3D vào sản xuất răng sứ giúp độ chính xác cao và hoàn thiện sau 8 giờ.

Sự kết hợp giữa công nghệ CAD - CAM 3D và bàn tay của kỹ thuật viên lành nghề giúp mỗi chiếc răng sứ được "may đo" cá nhân hóa với độ chính xác cao. Điều này không chỉ rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng, mà còn đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền lâu dài - những giá trị cốt lõi mà người làm răng tìm kiếm.

Uy tín được bảo chứng từ chất lượng

Nha khoa Kim tập trung chuyên môn hóa vào 3 dịch vụ mũi nhọn, gồm: Răng sứ thẩm mỹ, niềng răng và cấy ghép Implant. Mỗi lĩnh vực đều có đội ngũ bác sĩ chuyên trách, giúp tích lũy kinh nghiệm lâm sàng chuyên sâu thay vì dàn trải kỹ thuật.

Theo chuyên gia, mô hình này giúp bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị chính xác hơn, đặc biệt trong ca phức tạp, đồng thời góp phần nâng cao tính nhất quán về chất lượng giữa các phòng khám trong cùng hệ thống.

Bác sĩ Nha khoa Kim ứng dụng robot X-Guide và máng định vị 3D vào trồng răng Implant an toàn và chính xác cao.

Không chỉ được ghi nhận qua bảng xếp hạng của Sở Y tế TP.HCM, Nha khoa Kim còn sở hữu nhiều dấu mốc về quản trị và chuyên môn. Hệ thống là đối tác chuyên môn toàn cầu của Harvard Business School, qua đó cập nhật liên tục kiến thức và mô hình quản lý y tế hiện đại.

Bên cạnh đó, việc nhận đầu tư chiến lược từ quỹ ABC Impact (thành lập bởi Temasek và Temasek Trust - Singapore) cho thấy năng lực vận hành theo chuẩn quốc tế. Năm 2024, Nha khoa Kim cũng được trao giải thưởng “Thành tựu Y khoa Việt Nam - y tế thông minh”, ghi nhận đóng góp trong ứng dụng công nghệ số vào quản lý và điều trị.

Nghiên cứu sinh Harvard giới thiệu đề xuất nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường nha khoa cạnh tranh, kết quả lần này cho thấy uy tín không đến từ quảng cáo, mà được xây dựng từ chất lượng được kiểm chứng. Với 14 phòng khám được xếp vị trí đầu trong BXH, Nha khoa Kim khẳng định vị thế bằng nền tảng vận hành và cam kết dài hạn về an toàn, chuyên môn và minh bạch.