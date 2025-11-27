Nha khoa Kim đứng đầu BXH phòng khám răng hàm mặt Sở Y tế TP.HCM 2025

Sở Y tế TP.HCM công bố BXH chất lượng phòng khám dựa trên 15 tiêu chí. Tính đến 10/11, Nha khoa Kim liên tục ở vị trí đầu trong bảng xếp hạng, cho thấy vị thế uy tín và chất lượng.

Nhằm minh bạch hóa thị trường và cung cấp nguồn tham chiếu chính thống, Sở Y tế TP.HCM công bố bảng xếp hạng chất lượng phòng khám răng hàm mặt dựa trên bộ 15 tiêu chí đánh giá.

Độc giả có thể tham khảo thông tin bảng xếp hạng tại Cổng thông tin Sở Y tế TP.HCM, mục Nghiệp vụ Y, chất lượng phòng khám răng hàm mặt.

Nha khoa Kim đứng top đầu trên bảng xếp hạng

Bộ 15 tiêu chí được tổng hợp từ chuẩn quy định y tế quốc tế và pháp luật. Các tiêu chí bao quát toàn diện yếu tố quan trọng của phòng khám, từ trình độ nhân sự, hồ sơ bệnh án, danh mục kỹ thuật đến quản lý chất thải và an toàn bức xạ.

Nhằm đảm bảo kết quả phản ánh đúng thực tế, Sở Y tế TP.HCM triển khai 5 tổ kiểm tra độc lập với quy trình làm việc nghiêm ngặt. Các tổ công tác thực hiện kiểm tra vào thời điểm khác nhau: Trước - trong - sau giờ làm việc và ngày cuối tuần.

Tính đến 10/11, Nha khoa Kim dẫn đầu bảng xếp hạng đánh giá chất lượng phòng khám răng hàm mặt ở TP.HCM. Ảnh chụp website Sở Y tế TP.HCM.

Trong đợt công bố kết quả tính đến 10/11, bảng xếp hạng của Sở Y tế TP.HCM gọi tên Nha khoa Kim ở những vị trí cao nhất. Cụ thể, hệ thống này chiếm trọn 12 vị trí đầu bảng về chất lượng.

Đại diện hệ thống chia sẻ: "Chúng tôi xây dựng Nha khoa Kim dựa trên 3 trụ cột: Đẹp, an toàn, chi phí hợp lý. Việc dẫn đầu bảng xếp hạng bộ 15 tiêu chí của Sở Y tế TP.HCM là sự ghi nhận quý giá, khẳng định con đường 'làm thật, giá trị thật' mà chúng tôi kiên định theo đuổi".

Hệ thống vô trùng chuẩn Bộ Y tế giúp Nha khoa Kim đạt điểm tối đa trong tiêu chí kiểm soát nhiễm khuẩn.

Điểm sáng của Nha khoa Kim là hệ thống vận hành quy trình vô trùng 8 bước - một chiều sử dụng máy hấp chuẩn class B. Mọi dụng cụ sau tiệt khuẩn được đóng gói và lưu trữ với dụng cụ rõ ràng, đảm bảo độ an toàn cao và triệt tiêu nguy cơ lây nhiễm chéo. Tiêu chí kiểm soát nhiễm khuẩn được ưu tiên hàng đầu vì liên quan trực tiếp đến an toàn người bệnh. Từ đó, người dân an tâm chăm sóc răng miệng thường xuyên mà không lo lắng về nguy cơ về lây nhiễm chéo bệnh truyền nhiễm.

Làm chủ công nghệ với nhà máy răng sứ và 3 mũi nhọn

Bên cạnh yếu tố an toàn, Nha khoa Kim làm chủ công nghệ với nhà máy sản xuất răng sứ riêng diện tích hơn 2.000 m2, đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Việc sở hữu nhà máy riêng cùng ứng dụng công nghệ CAD/CAM 3D giúp rút ngắn thời gian điều trị và đảm bảo tính thẩm mỹ, độ chính xác cao cho từng chiếc răng sứ, cùng chính sách bảo hành minh bạch, uy tín.

Việc chuyên môn hóa theo từng chuyên khoa giúp Nha khoa Kim giải quyết tốt ca điều trị phức tạp.

Nha khoa Kim tập trung chuyên môn hóa sâu vào 3 dịch vụ: Răng sứ thẩm mỹ, niềng răng và cấy ghép Implant.

Hệ thống xây dựng đội ngũ chuyên gia cho từng lĩnh vực. Bác sĩ niềng răng chỉ chuyên tâm nghiên cứu chỉnh nha, bác sĩ Implant tập trung vào phẫu thuật cấy ghép. Sự chuyên biệt hóa giúp bác sĩ tích lũy kinh nghiệm lâm sàng, từ đó đưa ra phác đồ điều trị chính xác, hiệu quả và tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

Vị thế được bảo chứng

Uy tín của Nha khoa Kim được khẳng định ở tầm quốc tế. Điều này được chứng minh khi Nha khoa Kim là đối tác chuyên môn toàn cầu của đại học Harvard, do đó đơn vị liên tục cập nhật kiến thức tiên tiến.

Bên cạnh đó, Nha khoa Kim cũng nhận đầu tư chiến lược từ quỹ Temasek (trực thuộc Chính phủ Singapore), minh chứng cho năng lực quản trị chuẩn quốc tế. Về thành tích chuyên môn, đơn vị đạt giải thưởng "Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 - Y tế thông minh" do Sở Y tế TP.HCM trao tặng, ghi nhận nỗ lực chuyển đổi số.

Các thành viên Harvard Business School đến từ Mỹ, Australia, Pháp, Colombia, Brazil, Bulgaria cùng đại diện Nha khoa Kim.

Việc Sở Y tế TP.HCM công bố bảng xếp hạng chất lượng phòng khám nha khoa không chỉ là hoạt động chuyên môn, mà là sự can thiệp cần thiết để minh bạch hóa thị trường, giúp người dân có nguồn thông tin chính thống để lựa chọn.

Người dân có thể xem bảng xếp hạng phòng khám răng hàm mặt dưa trên bộ 15 tiêu chí trên cổng thông tin của Sở Y tế TP.HCM.