Sở Y tế TP.HCM công khai 15 tiêu chí, Nha khoa Kim tiếp tục dẫn đầu

Sở Y tế TP.HCM triển khai 15 tiêu chí đánh giá chất lượng phòng khám răng ràm mặt. Trong đó, Nha khoa Kim dẫn đầu 11 tuần với mô hình “1 phòng khám - 3 chuyên sâu”.

Việc công khai xếp hạng hàng tuần theo bộ tiêu chí này trở thành “kim chỉ nam” đáng tin cậy, giúp người dân chọn địa chỉ khám chữa an toàn, thay thế các bảng xếp hạng SEO thiếu kiểm chứng trên Internet.

Vì sao người dân phải dựa vào bảng xếp hạng chính thống?

Thực tế, nhiều phòng khám hiện nay vẫn dùng chiến thuật “tự phong danh hiệu”, chạy quảng cáo từ khóa hoặc trả tiền để được xếp vào danh sách “top nha khoa” trên Google. Tuy nhiên những từ ngữ này hoàn toàn chưa được pháp luật công nhận và không phản ánh chất lượng thật.

Trước thực trạng đó, bảng xếp hạng của Sở Y tế TP.HCM nổi lên như một nguồn thông tin đáng tin cậy. Được giám sát bởi cơ quan quản lý y tế, tiêu chí này dựa trên thẩm định thực tế bởi tổ chuyên gia từ các bệnh viện lớn, được cập nhật hàng tuần và đảm bảo khả năng truy vết, kiểm chứng.

Bộ 15 tiêu chí chất lượng cho Phòng khám răng hàm mặt được trình bày dễ hiểu.

15 tiêu chí: Chuẩn toàn diện đánh giá chất lượng thực thể

Không giống các danh sách “top nha khoa” mang tính quảng cáo, bộ tiêu chí của Sở Y tế TP.HCM đi sâu vào toàn bộ quy trình vận hành lâm sàng. Phạm vi đánh giá bao gồm mọi khía cạnh cốt lõi: Từ chất lượng nhân sự, quy trình vô trùng nghiêm ngặt, cách thức quản lý hồ sơ bệnh án đến tiêu chuẩn an toàn bức xạ. Mỗi tiêu chí được chuẩn hóa và xếp hạng theo thang điểm 5 mức (1-5), phản ánh chính xác từ mức độ đạt chuẩn thấp đến cao.

Hệ thống xếp hạng này hoạt động hoàn toàn độc lập với quảng cáo, không dựa trên hồ sơ tự khai báo. Thay vào đó, kết quả dựa vào các đợt kiểm tra thực địa và thẩm định chuyên môn trực tiếp, được triển khai bởi các chuyên gia đa chuyên khoa. Đây là bước ngoặt quan trọng nhằm thiết lập và chuẩn hóa chất lượng nha khoa trên toàn thành phố.

Người dân có thể xem tại: Cổng thông tin Sở Y tế TP.HCM → Mục Nghiệp vụ Y → Chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt.

Nha khoa Kim dẫn đầu 11 tuần với mô hình “1 phòng khám - 3 chuyên sâu”

Bảng xếp hạng chất lượng Sở Y tế TP.HCM: Nha khoa Kim nằm trong top 12 phòng khám đầu tiên.

Trong nhiều tuần tính đến ngày 23/11, Nha khoa Kim dẫn đầu 11 tuần liên tiếp trong bảng xếp hạng chính thống này - một thành tích hiếm có ở bất kỳ chuỗi nha khoa nào tại TP.HCM.

Độc giả xem thêm video Nha khoa Kim chiếm trọn top 12 phòng khám đầu tiên tại đây.

Công nghệ Robot X-Guide và máng định vị 3D: 'Trợ thủ đắc lực' giúp bác sĩ Nha Khoa Kim đạt tỷ lệ thành công và chính xác trong từng ca Implant.

Hệ thống Nha khoa Kim xây dựng mô hình “1 phòng khám - 3 chuyên sâu”, nghĩa là ngay tại mỗi cơ sở, khách hàng được tư vấn đồng thời về niềng răng, răng sứ thẩm mỹ và cấy ghép Implant, thay vì phải đi nhiều nơi và nhận các ý kiến rời rạc.

Đội ngũ bác sĩ chỉnh nha, bác sĩ phục hình sứ và bác sĩ Implant cùng xem dữ liệu từ CT Cone Beam, scan trong miệng, phần mềm lập kế hoạch số, Robot định vị X-Guide và kính hiển vi điều trị nha khoa CJ-Optik, sau đó hội chẩn để đưa ra phác đồ tổng thể cho từng trường hợp. Nhờ hệ thống bệnh án điện tử và y tế thông minh, quá trình điều trị được theo dõi thống nhất, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa ở mọi giai đoạn.

Sở hữu nhà máy răng sứ riêng giúp Nha khoa Kim rút ngắn thời gian điều trị xuống chỉ còn 8 tiếng với độ chính xác tối đa.

Cộng hưởng với Labo nội bộ chuẩn quốc tế và quy trình vô trùng 8 bước 1 chiều, Nha khoa Kim hướng tới việc mang lại cho khách hàng một kế hoạch điều trị trọn vẹn: Răng đẹp và tự nhiên, ăn nhai chắc chắn, an toàn lâu dài với mức chi phí hợp lý, đúng triết lý “Đẹp - An toàn - Chi phí hợp lý”.

Những giá trị này càng được củng cố khi Nha khoa Kim đồng thời sở hữu ba “bảo chứng” quốc tế: Là đối tác toàn cầu củaĐại học Harvard, được Chính phủ Singapore (quỹ Temasek) đầu tư, được Sở Y tế TP.HCM vinh danh với giải thưởng “Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 - Y tế thông minh”. Nhờ đó, hệ thống luôn duy trì vị thế hàng đầu trong các đợt công bố xếp hạng hàng tuần.

HĐQT Nha khoa Kim: Sự kết hợp giữa chuyên môn và nguồn lực quốc tế giúp hệ thống vững vàng ở vị trí dẫn đầu.

Minh bạch - chuẩn mực mới cho ngành nha khoa

Sở Y tế TP.HCM kỳ vọng cơ chế minh bạch này sẽ hình thành thói quen tra cứu thông tin chính thống cho người dân. Khi dữ liệu rõ ràng, thị trường sẽ tự sàng lọc: Cơ sở đạt chuẩn được ghi nhận và phát triển, cơ sở yếu kém buộc phải cải thiện. Sự minh bạch này đồng thời bảo đảm hiệu quả điều trị đẹp, an toàn, minh bạch giá và góp phần định hình chuẩn mực mới cho toàn ngành.