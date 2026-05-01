Món ăn quen thuộc khiến TikToker triệu view suýt 'trả giá' đắt

Grace Beverley khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ trải nghiệm sức khỏe đáng lo ngại, xuất phát từ thói quen ăn cá ngừ đóng hộp tưởng chừng vô hại.

Trong video triệu view đăng trên TikTok hôm 29/4, Grace Beverley (29 tuổi) - người có ảnh hưởng trên mạng xã hội kiêm doanh nhân Anh - cho biết cô từng duy trì thói quen ăn cá ngừ tới 2 lần/ngày vì tiện lợi, giàu dinh dưỡng và dễ bổ sung omega-3.

Tuy nhiên, sau một thời gian, cơ thể cô bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường như rối loạn hormone, viêm và tăng cân không kiểm soát, theo Ladbible.

Lo lắng về tình trạng sức khỏe, Beverley đến bệnh viện thực hiện hàng loạt xét nghiệm, từ hormone, tiêu hóa đến máu. Kết quả khiến nữ doanh nhân “sốc” khi bác sĩ cho biết cơ thể cô đang ở ngưỡng ngộ độc thủy ngân, đồng thời ghi nhận mức asen (thạch tín) cao bất thường.

Bác sĩ hỏi kỹ về thói quen ăn uống và kinh ngạc khi biết Beverley tiêu thụ cá ngừ gần như mỗi ngày. Trong khi đó, khuyến nghị thông thường chỉ là khoảng 2 khẩu phần cá mỗi tuần, theo NHS (Dịch vụ y tế quốc gia của Vương quốc Anh).

Lúc đó, Beverley bàng hoàng: “Tôi nghĩ mình sắp chết”.

Câu chuyện của nữ influencer cũng trùng khớp với cảnh báo từ Foodwatch - tổ chức bảo vệ người tiêu dùng - từng công bố kết quả kiểm tra 150 mẫu cá ngừ tại châu Âu và phát hiện tất cả đều chứa thủy ngân.

Thủy ngân là kim loại nặng có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Việc tích tụ trong cơ thể có thể dẫn đến các triệu chứng như lo âu, trầm cảm, suy giảm trí nhớ, run tay và rối loạn thần kinh. Trong trường hợp nặng, người bệnh có nguy cơ tổn thương não, thận và hệ tuần hoàn.

Ngoài ra, việc phơi nhiễm asen kéo dài cũng có thể gây buồn nôn, đau bụng, rối loạn nhịp tim, thậm chí dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng hơn nếu không được phát hiện kịp thời.

Sau khi xác định nguyên nhân, Beverley được khuyến cáo ngừng ăn cá trong vài tháng để cơ thể hồi phục. Câu chuyện của cô trở thành lời cảnh báo về việc lạm dụng một loại thực phẩm, dù được coi là lành mạnh. Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì chế độ ăn cân bằng, đa dạng nguồn protein thay vì phụ thuộc vào một món duy nhất như cá ngừ.