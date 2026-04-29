Cái kết của 'bà cô túi Gucci' gây náo loạn máy bay AirAsia

To tiếng mắng chửi phi hành đoàn trên chuyến bay quốc tế, người phụ nữ bị đưa xuống máy bay, trở thành đề tài chế ảnh khắp mạng xã hội.

Trên chuyến bay khởi hành từ Trùng Khánh (Trung Quốc) đến Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 22/4, một nữ hành khách đã gây nên cảnh náo loạn, The Straits Times đưa tin.

Vụ việc bắt đầu khi nữ hành khách này gọi điện cho người bạn đi cùng nhưng không lên kịp máy bay. Vì nói chuyện với âm lượng lớn, cô bị hành khách bên cạnh nhắc nhở không nên dùng điện thoại trước lúc máy bay cất cánh.

Mâu thuẫn leo thang khi cô cự cãi với người đã nhắc nhở mình. Ồn ào khiến phi hành đoàn phải có mặt để can thiệp. Tuy nhiên, khi một tiếp viên nói chuyện bằng tiếng Anh, hành khách này tỏ ra tức giận vì không được trao đổi bằng tiếng Trung.

Cuối cùng, bộ phận an ninh đã phải có mặt để đưa cô rời khỏi máy bay.

Những hình ảnh về vụ việc lan truyền trên mạng, trở thành chủ đề chế meme. Ảnh: AsiaOne.

Do vụ gây rối, chuyến bay bị ảnh hưởng. Theo kế hoạch, chuyến bay số hiệu D7809 khởi hành lúc 2h ngày 22/4 và hạ cánh lúc 6h45 phút (giờ địa phương). Nhưng chuyến bay đã bị trễ 1,5 tiếng và cất cánh lúc 3h46 phút.

Hàng loạt clip về vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội lập tức thu hút sự quan tâm. Thái độ hung hăng, vô lý của nữ hành khách nhận về nhiều chỉ trích. Nhiều người đặt biệt danh cho cô là "bà cô túi Gucci" (Gucci bag lady) vì phụ kiện hàng hiệu mang trên người.

Bên cạnh đó, hàng loạt biểu cảm của từng hành khách, thành viên phi hành đoàn cũng được chụp lại và chế ảnh trên mạng. Sau khi sự việc viral, người phụ nữ này cho biết các thành viên trong gia đình cô đã bị tấn công trên mạng.

"Dân mạng có thể chế và lan truyền những bức ảnh xấu xí của tôi, không vấn đề gì cả. Nhưng họ còn tìm ra gia đình tôi trên mạng, bất cứ ai cũng không có quyền bắt nạt gia đình tôi", cô nói trong một clip ngắn đăng tải sau đó.

Thực tế, "bà cô túi Gucci" không phải hành khách đầu tiên cư xử thiếu văn minh và gây nên cảnh náo loạn trên một chuyến bay.

Nữ hành khách đăng một video cho biết cô và gia đình đã bị tấn công trên mạng sau khi vụ việc viral. Ảnh: Douyin, Reuters.

Năm 2023, một hành khách người Nhật Bản đã bị chỉ trích vì mắng mỏ các tiếp viên hàng không trên chuyến bay của hãng China Airlines từ Fukuoka đến Đài Bắc khi ​​không nói tiếng mẹ đẻ của cô.

Trong một video lan truyền năm 2017, hành khách người Anh bị bắt gặp đang bắt nạt một tiếp viên hàng không của hãng Emirates về một món ăn trong thực đơn, chế giễu, nghi ngờ trí thông minh của cô và yêu cầu một món ăn khác vì anh ta không thích "cá thịt trắng".

Năm 2014 đã xảy ra một vụ việc đầy tai tiếng khi người thừa kế của hãng hàng không Korean Air ra lệnh cho máy bay vòng trở lại cổng và ép một tiếp viên hàng không phải quỳ xuống xin lỗi vì phục vụ hạt cho cô ta sai cách. Người thừa kế này sau đó đã bị bỏ tù.

Chỉ riêng trong năm 2024, hơn 50.000 báo cáo về hành vi gây rối của hành khách đã được 60 hãng hàng không ghi nhận.

Thực tế này buộc một số quốc gia áp đặt các hình phạt. Trong đó, Pháp đưa ra mức phạt lên tới 20.000 euro (hơn 23.400 USD ) và lệnh cấm bay 4 năm đối với hành khách có hành vi không đúng mực vào năm 2025.