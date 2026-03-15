4 món ăn vừa mát gan vừa tốt cho sinh lý

Không chỉ giúp bữa ăn thêm ngon miệng, nhiều món ăn quen thuộc giúp hỗ trợ gan và đường ruột thải độc, hoạt động hiệu quả hơn.

Canh măng kết hợp với thịt nạc, nấm hương rất thích hợp để ăn vào mùa xuân. Ảnh: Tạo bởi AI.

Theo QQ News, vào mùa xuân, nhiều người trằn trọc khó ngủ vào ban đêm và cảm thấy bồn chồn suốt cả ngày. Điều này rất có thể là do hỏa khí ở gan. Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, vào tháng 3, khi "năng lượng dương" tăng lên, năng lượng gan cũng trở nên mạnh mẽ và dễ bị quá nóng.

Vào thời điểm này, những loại rau xanh thông thường nhất trong căn bếp lại trở thành "át chủ bài" giúp bổ gan và giảm nhiệt trong người.

Cần tây xào bò - món ăn cải thiện huyết áp

Nếu thường xuyên cảm thấy cáu kỉnh và huyết áp cao vào mùa xuân, bạn nên ăn nhiều cần tây hơn.

Nghiên cứu năm 2025 của Đại học Y học Cổ truyền Thành Đô tổng hợp 10 thử nghiệm lâm sàng cho thấy cần tây thực sự có thể giúp hạ huyết áp tâm thu và tâm trương, đồng thời cải thiện lượng đường huyết lúc đói. Các chuyên gia từ Bệnh viện Bắc Kinh giải thích điều này chủ yếu là do apigenin trong cần tây có thể làm giãn cơ trơn mạch máu và giảm sức cản mạch máu.

Điều thú vị là nồng độ các hoạt chất trong hạt cần tây cao hơn so với thân và lá. Do đó, uống trà hạt cần tây có thể hiệu quả hơn so với ăn thân cần tây. Tất nhiên, ăn thân và lá cần tây thường xuyên để bổ sung kali (khoảng 260 mg trên 100 gram) và chất xơ cũng có lợi cho việc ổn định huyết áp và giảm táo bón.

Món ăn gợi ý: Cần tây xào thịt bò là một trong những món ăn bổ gan. Thịt bò giàu chất sắt và kẽm, giúp giảm mệt mỏi, cần tây có tác dụng thanh nhiệt, bổ gan, giúp làm dịu cơn cáu gắt. Món ăn này đặc biệt thích hợp cho những người làm việc văn phòng thường xuyên bị căng thẳng trong ngày và khó ngủ vào ban đêm.

Hẹ xào trứng - xua tan hàn khí, kích thích tình dục

Hẹ mùa xuân là loại bổ dưỡng nhất. Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, hẹ có tính ấm và tác động lên kinh mạch gan và thận, vì vậy nó được mệnh danh là "thảo dược kích thích tình dục". Hẹ có thể làm ấm cơ thể và xua tan hàn khí, giúp cơ thể tăng cường "năng lượng dương".

Ngoài ra, khi thời tiết thất thường, nhiệt độ thay đổi đột ngột, khiến mọi người dễ bị cảm lạnh. Ăn hẹ vào thời điểm này giống như nhóm một ngọn lửa nhỏ trong cơ thể, vừa chống lại cái lạnh cuối xuân vừa điều hòa khí gan, giúp khí gan ứ trệ lưu thông thông suốt.

Bên cạnh đó, hẹ rất giàu chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Gan và ruột là "hàng xóm" của nhau, vì vậy khi ruột thông thoáng, gánh nặng cho gan sẽ giảm đi.

Món ăn gợi ý: Hẹ xào trứng là sự kết hợp phổ biến nhất, và cũng là phương pháp điều trị kinh điển nhất. Hẹ có vị cay nồng và tính ấm, giúp tăng cường dương khí, trong khi trứng bổ dưỡng âm khí và làm ẩm cơ thể khi bị khô. Một bên là dương, bên kia là âm, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo.

Ăn món này sẽ không gây nóng trong người và khiến bạn cảm thấy đặc biệt dễ chịu khi ăn kèm với cơm.

Món ăn kinh điển trứng xào hẹ rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Meishichina.

Súp cải thảo và tôm - thúc đẩy nhu động ruột

Cải thảo có hàm lượng nước cao, tính mát nhẹ và có tác dụng trực tiếp thanh nhiệt giải độc. Đối với các triệu chứng như khô miệng, vị đắng, mất ngủ và đau đầu do gan hỏa quá mức, cải thảo có tác dụng làm dịu. Chất xơ dồi dào trong loại rau này cũng có thể thúc đẩy nhu động ruột, giúp cơ thể đào thải nhiệt và độc tố dư thừa.

Món ăn gợi ý: Nấu canh/súp cải thảo với tôm là cách tốt nhất để ăn loại rau này. Cách nấu này làm giảm tính hàn của cải thảo, khiến nó dịu hơn, và hầu hết chất dinh dưỡng sẽ hòa tan vào nước canh/súp.

Món này giàu protein và có hương vị thơm ngon, dịu nhẹ. Ăn một bát nhỏ trước khi đi ngủ sẽ mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu, giúp làm dịu dạ dày và thư giãn tinh thần, ngủ ngon.

Canh măng và nấm - bổ khí, làm sạch ruột

Măng tre có quanh năm, nhưng măng tre mùa xuân là loại non, tươi và bổ dưỡng nhất. Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, măng có vị ngọt và tính hàn nhẹ, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, bổ khí và dạ dày. Vào mùa xuân, gan hỏa mạnh, dễ dẫn đến khô miệng, khô họng và có đờm. Măng có thể thanh nhiệt và tiêu đờm trong cơ thể mà không gây hại cho tỳ vị.

Măng tre còn rất giàu chất xơ, hoạt động như chất làm sạch ruột tự nhiên. Chất xơ này thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, loại bỏ thức ăn chưa tiêu hóa hết và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, măng tre rất ít chất béo và tinh bột, khiến chúng trở thành loại thực phẩm ít calo tự nhiên, vì vậy những người muốn giảm cân có thể thưởng thức chúng mà không cần lo lắng.

Món ăn gợi ý: Canh măng với thịt lợn nạc và nấm, nhẹ nhàng nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng. Măng tre thanh nhiệt tiêu đờm, nấm hương bổ dưỡng, thịt nạc dưỡng âm, làm ẩm khô. Sự kết hợp của ba thành phần này giúp thanh hỏa gan, bổ khí huyết, đặc biệt thích hợp cho cả gia đình uống trong mùa xuân.

Lưu ý, không nên ăn măng sống; phải chần qua trước khi ăn. Người có hệ tiêu hóa yếu nên ăn măng với lượng vừa phải để tránh đầy hơi.