Mối liên hệ giữa mụn trứng cá và đường

Tiêu thụ quá nhiều đường trong bữa ăn là nguyên nhân gây mụn trứng cá mà nhiều người bỏ qua. Khi bạn ăn nhiều đường, làn da sẽ tiết ra nhiều bã nhờn, gây nên bít tắc lỗ chân lông.

Ăn quá nhiều đường sẽ tăng tiết bã nhờn, gây nên mụn trúng cá. Ảnh minh họa: L.C.

Phản ứng đường hóa có thể xảy ra ở tất cả các tầng da: Nếu xảy ra ở các tầng trong của da sẽ khiến các protein “làm đẹp” quan trọng như collagen, elastin bị biến tính, làm mất đi độ đàn hồi của da, khả năng giữ ẩm kém đi, xuất hiện nếp nhăn, da chảy xệ, khô ráp…; nếu xảy ra ở tầng biểu bì sẽ khiến làn da dần xuất hiện các đốm sậm màu, ảnh hưởng đến độ trong của da.

Hơn nữa, AGEs sẽ kích thích tế bào giải phóng các nhân tố gây viêm, không chỉ gia tăng sản sinh melanin, hình thành đốm nâu, mà còn gây rối loạn quá trình trao đổi chất của da, phá hủy chức năng của lớp màng bảo vệ da, dẫn đến nhiều vấn đề khác.

Những nghiên cứu gần đây phát hiện ra rằng da nổi mụn có liên quan mật thiết đến việc tiêu thụ quá nhiều đường. Đường thông qua ba phương diện chủ yếu để gây mụn, bao gồm: Bài tiết nhiều insulin, tuần hoàn máu kém, collagen bị đường hóa.

- Bài tiết nhiều insulin: Chỉ số đường huyết sẽ tăng cao sau khi chúng ta nạp một lượng đường lớn vào cơ thể. Tuyến tụy sẽ tiết ra insulin để làm hạ chỉ số đường huyết. Quá trình này cũng đồng thời kích thích bài tiết bã nhờn và rất có thể dẫn đến hình thành mụn.

- Tuần hoàn máu kém: Quá trình chuyển hóa đường trong cơ thể sẽ làm tiêu hao các chất dinh dưỡng như vitamin, hấp thu quá nhiều đường sẽ khiến cơ thể thiếu hụt vitamin và các nguyên tố vi lượng, từ đó dẫn đến tuần hoàn máu kém. Chúng ta đều biết rằng tuần hoàn máu đóng vai trò rất quan trọng đối với sự trao đổi chất, quá trình chuyển hóa của cơ thể và làn da. Tuần hoàn máu kém chính là một trong những nguyên nhân gây mụn và cũng khiến cơ thể dễ để lại sẹo.

- Collagen bị đường hóa: Sau khi collagen, elastin bị đường hóa, làn da sẽ mất đi khả năng giữ nước, da thường xuyên ở trong tình trạng khô ráp, dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông, sinh ra viêm và từ đó bùng phát mụn.

Qua những điều nêu trên, có thể thấy rằng đường hóa có liên quan mật thiết đến các vấn đề về da như mụn, khô ráp, đốm nâu… Do đó, các cô gái không chỉ cần chú ý chống nắng, chống oxy hóa trong quá trình chăm sóc da hàng ngày, mà còn cần chống đường hóa nữa.