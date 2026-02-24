Đồ ngọt là kẻ thù của làn da. Chế độ ăn nhiều đường gây tăng tiết bã nhờn, nguyên nhân gây nên mụn trứng cá, sạm da và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Ăn nhiều đồ ngọt khiến da nhanh lão hóa, xỉn màu. Ảnh minh họa: L.C.

Phụ nữ bắt đầu lão hóa từ năm 25 tuổi và làn da dần lão hóa là điều không thể tránh khỏi. Những tế bào lão hóa tích tụ trên bề mặt da và rất nhiều nguyên nhân khác khiến cơ thể rối loạn nội tiết, sản phẩm trao đổi chất lắng đọng, tích tụ, dẫn đến xuất hiện những đốm sậm màu trên da và da bị xỉn màu.

Đường hóa là một trong những nguyên nhân khiến da xỉn màu. Một làn da bị đường hóa có thể hiểu đơn giản là làn da ở trong trạng thái “nướng cháy”, không chỉ không đều màu mà còn mất đi một yếu tố rất quan trọng của một làn da đẹp chính là độ trong suốt.

Nếu như gần đây bạn thấy làn da của mình tối màu, dù có trang điểm cũng không sáng lên được, rãnh cười càng ngày càng rõ thì rất có khả năng nguyên nhân đến từ đường hóa.

Đầu tiên, đường hóa sẽ trực tiếp kích thích làn da lão hóa. Khi lượng đường trong máu tăng lên, phần đường dư thừa trong da sẽ liên kết với protein khiến các protein của da bắt đầu lão hóa, sinh ra những đốm màu.

Ngoài ra, AGEs sản sinh từ quá trình đường hóa sẽ gián tiếp khiến làn da lão hóa. Cụ thể hơn, màu sắc của da sẽ chịu ảnh hưởng của các tế bào hắc tố. Khi tiếp nhận kích thích phù hợp như tia tử ngoại, tế bào hắc tố sẽ liên tục tiết ra melanin để bảo vệ da, cùng với đó là sự xuất hiện của các đốm màu.

Nghiên cứu của Rohto Pharmaceutical Co., Ltd phát hiện ra rằng AGEs khiến các tế bào biểu bì giải phóng một lượng lớn nhân tố gây viêm (EDN1, COX2, IL-1α), mà những nhân tố gây viêm này lại chính là yếu tố quan trọng kích thích tế bào hắc tố tiết ra melanin.

Tóm lại, đường hóa sẽ khiến làn da xỉn màu và các đốm màu trở nên trầm trọng hơn. Nếu muốn gìn giữ làn da đẹp, bạn cần có thói quen sinh hoạt lành mạnh và thói quen ăn uống đúng đắn, hạn chế để xảy ra đường hóa.

Đường hóa thúc đẩy hình thành nếp nhăn như thế nào?

AGEs chính là vấn đề cốt lõi. Nhà nghiên cứu người Nhật Bản Shingo Tajima đã xác định hàm lượng AGEs thông qua phương pháp nhuộm miễn dịch, kết quả cho thấy AGEs trong da tích tụ nhiều ở các sợi collagen và sợi elastin ở tầng trung bì.

Đặc biệt, hầu hết phụ nữ từ 40 tuổi trở lên đều có AGEs ở tầng trung bì, do đó xuất hiện nếp nhăn. Điều này cho thấy đường hóa có mối liên hệ mật thiết với sự lão hóa của làn da.

Da được cấu thành bởi tầng biểu bì, trung bì và hạ bì. Trong đó, tầng trung bì nằm giữa chủ yếu chứa các sợi collagen, sợi elastin và hyaluronic axit… Đây đều là những chất quan trọng quyết định đến tính đàn hồi của da.

Cụ thể hơn, các sợi collagen có tác dụng nâng đỡ bề mặt da, bảo vệ độ căng của da; các sợi elastin giống như một miếng bọt biển, giữ nước cho da; hyaluronic axit thì giống như miếng cao su, giữ độ đàn hồi của da.

Khi những chất này chịu tổn thương bởi đường hóa, sinh ra protein biến tính và không còn nâng đỡ được làn da nữa, các hiện tượng như nếp nhăn, da chảy xệ sẽ bắt đầu xuất hiện.

Chúng ta lấy ví dụ với sợi elastin để nói về sự nguy hiểm của AGEs. Tế bào elastin bài tiết, hình thành các sợi elastin xung quanh màng tế bào. Nếu như tế bào elastin bị đường hóa và bị AGEs tác động, khả năng tổng hợp của nó sẽ tăng gấp đôi, hình thành các sợi lớn bất thường.

Độ đàn hồi và độ căng của những sợi bất thường này đều kém hơn các sợi elastin bình thường, các sợi protein biến tính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến xuất hiện nếp nhăn.

Ở điều kiện bình thường, nếu các sợi elastin tổng hợp quá nhiều, elastase sẽ phân giải chúng; nhưng một khi các sợi elastin bị đường hóa, khả năng kháng elastase của chúng sẽ tăng lên rất nhiều và rất khó bị phân giải. Đây chính là nguyên nhân giải thích việc đường hóa dẫn đến hình thành nếp nhăn.

Tổng kết lại, nếp nhăn hình thành do rất nhiều nguyên nhân và đường hóa là một trong những nguyên nhân đó. Chúng ta cần chú ý cẩn trọng trong cuộc sống thường ngày, đừng để đường hóa “hoành hành” trong cơ thể mình, đẩy lùi thời điểm xuất hiện nếp nhăn càng xa càng tốt.