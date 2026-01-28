Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mật ngữ đỏ

Kinh nguyệt là dấu hiệu quan trọng thể hiện tình trạng sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Cuốn sách này mang tới những kiến thức hữu ích về "ngày dâu", để bạn đọc nữ hiểu hơn về cơ thể mình và chăm sóc nó một cách đúng đắn.

Mối liên hệ giữa cholesterol và hormone sinh dục nữ

  • Thứ tư, 28/1/2026 22:20 (GMT+7)
Nếu bạn quá gầy, lượng cholesterol thấp hơn mức cần thiết, buồng trứng sẽ không sản sinh đủ hormone sinh dục cho quá trình phóng noãn, do đó chức năng sinh sản sẽ bị ảnh hưởng.

Cholesterol anh 1

Ăn kiêng quá đà, cơ thể sẽ không có đủ lượng cholesterol cần thiết để phục vụ cho việc sản xuất hormone sinh dục. Ảnh minh họa: L.C.

Là phái đẹp, bạn quan tâm tới thân hình thon thả và vẻ ngoài cuốn hút là lẽ dĩ nhiên; nhưng với tư cách là một bác sĩ sản khoa, tôi quan tâm đến kinh nguyệt và thai kỳ nhiều hơn. Nước ta quy định chỉ số BMI ở người trưởng thành bình thường nằm trong khoảng 18,5 - 23,9. Quá mập hoặc quá gầy đều ảnh hưởng tới kinh nguyệt và sinh sản. Hơn nữa, quá gầy ảnh hưởng tới kinh nguyệt nhiều hơn quá mập.

Chức năng của buồng trứng chính là phóng noãn và sản sinh hormone sinh dục. Vậy hormone sinh dục đến từ đâu? Từ cholesterol. Nhịn ăn quá độ khiến cơ thể gầy quá mức, mặc dù nhìn bề ngoài không có mỡ thừa, nhưng thực chất cơ thể đang trong trạng thái bất ổn.

Cơ thể chúng ta rất thông minh, sẽ chỉ huy vùng dưới đồi giải phóng adreno cortino kích thích hệ thống tuyến thượng thận, từ đó cân bằng những gì đã mất. Biểu hiện lâm sàng là vô kinh, gầy, làn da khô ráp.

Thịt mỡ là thực phẩm mà đa số các bạn nữ đều né tránh, tuy nhiên chất béo lại có ảnh hưởng rất lớn tới kinh nguyệt. Khi lượng chất béo trong cơ thể dưới 17%, kinh nguyệt sẽ không đến nữa; khi hàm lượng chất béo nhỏ hơn 22%, sẽ rất khó duy trì chu kỳ kinh nguyệt bình thường.

Điều này không hề khó lý giải. Khi trọng lượng quá thấp, hàm lượng chất béo giảm, cơ thể sẽ ưu tiên chức năng sinh tồn, còn chức năng sinh sản có hay không không còn quan trọng. Thông qua điều chỉnh, cơ thể sẽ ưu tiên dành năng lượng tích trữ cho các cơ quan quan trọng như tim, não; tạm “đóng” một vài chức năng, tuyến sinh dục và kinh nguyệt sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên.

Điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt là một quá trình rất phức tạp, chủ yếu liên quan đến vùng dưới đồi, tuyến yên và buồng trứng. Ảnh hưởng của việc thiếu cân tới kinh nguyệt phụ thuộc vào mức độ ức chế GnRH.

Có thể thấy chức năng hoàng thể suy giảm và hiếm rụng trứng sẽ ảnh hưởng tới khả năng mang thai, dễ sảy thai; đến giai đoạn không rụng trứng, khả năng mang thai của bạn bằng 0.

Các cô gái, đừng nhịn ăn quá đà để đổi lấy một thân hình thanh mảnh đến mức "bước qua cầu gió cũng có thể thổi bay". Nó có thể giúp bạn mặc vừa size XS, nhưng đó không phải là cơ thể khỏe mạnh. Khi bạn quá gầy, buồng trứng sẽ dần suy kiệt, ảnh hưởng nặng nề tới chức năng sinh sản.

Điều đó còn kéo theo một hệ lụy cũng nguy hiểm không kém, đó chính là hiện tượng lão hóa sớm và nhiều bất thường về sức khỏe khác. Cholesterol giống như một đồng xu, nó có hai mặt, nếu lượng cholesterol xuống dưới mức cần thiết, bạn sẽ gặp rắc rối đấy.

Phó Hồng/ Skybooks & NXB Dân trí

