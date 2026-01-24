Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh nguyệt là dấu hiệu quan trọng thể hiện tình trạng sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Cuốn sách này mang tới những kiến thức hữu ích về "ngày dâu", để bạn đọc nữ hiểu hơn về cơ thể mình và chăm sóc nó một cách đúng đắn.

Ăn gì để hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt?

  • Thứ bảy, 24/1/2026 20:00 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Các thực phẩm giàu chất đạm, có tác dụng dưỡng huyết như thịt nạc, trứng gà, táo đó, kỷ tử có thể hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt. Trong kỳ kinh cần giữ ấm cơ thể, tránh làm việc nặng.

Dieu hoa kinh nguyet anh 1

Những thực phẩm giàu chất đạm như thịt gà có tác dụng bổ huyết, giúp điều hòa kinh nguyệt. Ảnh minh họa: H.B.

Nếu kinh nguyệt không đều do huyết nhiệt, bạn nên ăn những đồ mát và thanh đạm, ăn nhiều rau củ quả như rau cải, củ cải, dưa chuột, mướp đắng, cần tây, củ sen, đậu bắp, cà chua, ngân nhĩ, mộc nhĩ đen, bưởi, hồng, cam; tránh ăn các đồ cay nóng khiến cơ thể bốc hỏa như hành, gừng, tỏi, ớt, táo đỏ, hồ đào, vải, nhãn và các thực phẩm chiên nướng.

Bạn thấy không? Thực sự cần tránh lẩu cay, đồ nướng! Tránh tổn thương âm khiến hỏa động huyết, ăn ít đồ béo và dầu mỡ để tránh cơ thể càng nóng thêm.

Nếu máu đông do lạnh, kinh mạch tắc nghẽn khiến kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, tắc kinh, nên sử dụng nhiều thực phẩm tính ấm như đường đỏ, gạo nếp, gừng, hành, tỏi, tỏi tây, ớt, tiêu, táo đỏ, nhãn, cam đỏ, óc chó, sơn tra, thịt bò, thịt dê…; tránh các đồ ăn sinh hàn và các đồ chua như giấm, mận, mơ…

Cảm xúc ảnh hưởng tới gan, nếu gan ứ trệ khí khiến kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, tắc kinh, hậu sản dai dẳng, bạn nên ăn các loại thực phẩm giúp đẩy khí như vải, cam, gừng, hành, tỏi…; tránh ăn các loại thực phẩm kích thích sinh khí ứ trệ như các loại đậu và chế phẩm từ đậu.

Nếu khí huyết hư nhược dẫn đến kinh nguyệt ít, đau bụng kinh, vô kinh, băng huyết sau sinh, nên ăn nhiều thực phẩm bổ tỳ dưỡng huyết như gà, vịt, cá, thịt nạc, trứng, táo đỏ, đậu đỏ, lạc đỏ, long nhãn, khoai từ, hạt sen, các loại sữa; ăn nhiều canh đương quy, cừu, gừng, cháo hạt sen, canh 3 loại táo đỏ, đậu đỏ, lạc đỏ bổ tỳ ích huyết; ăn nhiều rau quả tươi và tránh thực phẩm sinh hàn.

Nếu tỳ vị hư nhược, sức khỏe bất thường, kinh nguyệt không đều do thủy thế đình trệ, nên ăn nhiều thực phẩm bổ tỳ như ý dĩ, óc chó, táo đỏ, vải, nhãn, thịt bò, thịt dê, bí đao, củ cải, đậu đỏ, tránh ăn các loại quả tính hàn và thực phẩm tổn thương phế.

Trong thời gian hành kinh, nếu cảm thấy nóng trong hoặc bốc hỏa do ăn đồ nóng, bạn nên ăn thanh đạm, ăn nhiều rau quả, tránh ăn cay nóng, cai thuốc lá và rượu; đồng thời phòng ở cần mát mẻ, thông thoáng.

Trong kỳ kinh không nên dầm mưa lội nước, tránh cảm lạnh; không nên sử dụng các đồ ăn lạnh, tính hàn, đồ cay nóng, rượu bia, chất kích thích; ăn nhiều thực phẩm dễ tiêu hóa như trứng, thịt nạc, chế phẩm từ đậu, rau xanh, trái cây, uống nhiều nước, duy trì đại tiện bình thường, tránh xung huyết vùng chậu, không làm việc quá sức.

Phó Hồng/ Skybooks & NXB Dân trí

