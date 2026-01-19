Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh nguyệt là dấu hiệu quan trọng thể hiện tình trạng sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Cuốn sách này mang tới những kiến thức hữu ích về "ngày dâu", để bạn đọc nữ hiểu hơn về cơ thể mình và chăm sóc nó một cách đúng đắn.

Xuất bản

'Uống nước lạnh, ăn đồ cay' có gây nên chứng tử cung lạnh hay không?

  • Thứ hai, 19/1/2026 20:02 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Nhiều người cho rằng khi đang trong kỳ kinh nguyệt tuyệt đối không được ăn đồ cay và uống nước lạnh, vì sẽ gây ra chứng tử cung lạnh, về lâu dài, khiến cơ thể khó thụ thai.

Tu cung lanh anh 1

Uống nước lạnh, ăn đồ cay không phải là nguyên nhân gây nên chứng tử cung lạnh. Ảnh: L.C.

Khi tiếp nhận các ca bệnh, chúng tôi phát hiện mọi người rất quan tâm đến vấn đề ăn uống. Nhiều cô gái đều hỏi: Nghe nói ăn đồ lạnh và cay trong thời gian hành kinh sẽ dẫn tới lạnh tử cung, không biết tin này có đúng không? Khi tới kỳ kinh, được ăn cái gì và không được ăn cái gì?

Kinh nguyệt là phản ứng sinh lý bình thường của nữ giới, mọi người nên chú ý nhưng đừng quá cực đoan. Cuốn sách Khoa học phụ sản Trung Quốc có đề cập tới chủ đề dinh dưỡng trong thời gian hành kinh, đại ý như sau: Thời kỳ kinh nguyệt nên duy trì chế độ ăn uống hợp lý, ăn nhiều rau quả và các loại thực phẩm giàu vitamin C, tránh ăn đồ sống, đồ lạnh, không nên sử dụng những đồ kích thích mạnh như rượu, đồ nướng, đồ cay.

Thực phẩm tính hàn làm tổn thương tỳ vị, khí huyết trì trệ, có thể dẫn đến đau bụng kinh, thậm chí vô kinh do không thể đào thải máu kinh. Đồ ăn tính nóng làm xáo trộn máu, có thể dẫn đến rong kinh, ra máu ồ ạt. Thức ăn có tính kích thích mạnh còn dễ dẫn đến rối loạn chức năng tiêu hóa (chán ăn, buồn nôn, nôn mửa, táo bón, tiêu chảy).

Trong kỳ kinh, tốt nhất là ăn những thực phẩm dễ tiêu hóa như trứng, thịt nạc, các chế phẩm từ đậu, rau xanh, trái cây, đồng thời cần uống nhiều nước, tránh thực phẩm có tính kích thích mạnh, giữ cho đại tiện bình thường, giảm xung huyết khoang chậu.

Tóm lại, có được ăn đồ lạnh và đồ cay trong kỳ kinh không?

Theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng thi thoảng ăn cũng không sao, với điều kiện kỳ kinh nguyệt của bạn bình thường.

Nếu có biểu hiện đau bụng, máu kinh ra nhiều, tiêu chảy, táo bón hoặc bất kỳ triệu chứng bất thường nào khác, bạn nên tránh sử dụng những thực phẩm đó trong các kỳ kinh sau.

Vậy khi tới kỳ kinh, ăn một hai lần đồ lạnh, đồ cay có dẫn đến lạnh tử cung không?

Tôi cho rằng sẽ không sao. Theo quan điểm Đông Y, cơ thể con người được chia thành nhiều dạng, các thể chất khác nhau sẽ có những món ăn phù hợp và không phù hợp khác nhau. Nếu thấy hứng thú, bạn có thể thử tìm hiểu để biết cơ thể mình thuộc nhóm thể chất nào, từ đó điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp và cân bằng.

Tóm lại, kinh nguyệt là phản ứng sinh lý bình thường ở nữ giới, chỉ cần bạn chú ý nghỉ ngơi và giữ tâm trạng thoải mái, tránh cảm xúc mạnh thì đều có thể thuận lợi vượt qua. Nếu phản ứng của bạn trong kỳ kinh quá nghiêm trọng đến nỗi ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống thì nên đi khám.

Phó Hồng/ Skybooks & NXB Dân trí

Tử cung lạnh Đồ lạnh Hành kinh Kinh nguyệt Tính hàn Tử cung lạnh

