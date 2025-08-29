Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mối bận tâm của Tổng thống Nga Putin khi đến Trung Quốc

  • Thứ sáu, 29/8/2025 20:07 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Thương mại Nga - Trung từng đạt kỷ lục sau khi xung đột Ukraine bùng nổ, nhưng nay đang sụt giảm rõ rệt. Khi tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch Tập Cận Bình cuối tuần này, Tổng thống Vladimir Putin đặt mục tiêu đảo ngược xu hướng đó

Theo Reuters, sau khi phương Tây cắt đứt quan hệ với Nga vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow, Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu mỏ của Nga và xuất khẩu nhiều hàng hóa, từ ô tô đến đồ điện tử, đẩy kim ngạch thương mại song phương lên mức kỷ lục 245 tỷ USD năm 2024.

Tuy nhiên, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố tuần trước, kim ngạch thương mại song phương từ tháng 1-7/2025 giảm 8,1% so với cùng kỳ năm trước, giảm mạnh nhất là xuất khẩu xe hơi và dầu mỏ Nga sang Trung Quốc.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, sự sụt giảm này là điều Nga bận tâm nhất trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố cảng Thiên Tân từ ngày 31/8-1/9.

"Trước chuyến thăm, các quan chức hai bên tìm cách tăng cường thương mại vì tình hình hiện tại có vẻ không mấy khả quan", một người tham gia chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Putin tiết lộ.

Theo nguồn tin này, nông nghiệp và năng lượng là những lĩnh vực cần mở rộng.

Tổng thống Nga Putin sẽ cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị. Đây được coi là một bước tiến ngoại giao nữa đối với nhà lãnh đạo Nga sau cuộc gặp thượng đỉnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska đầu tháng này.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga. Hai nước ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược không giới hạn từ tháng 2/2022. Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đã gặp nhau nhiều lần.

Một nguồn tin thân cận với Chính phủ Nga cho biết, Trung Quốc chiếm phần lớn doanh thu của Nga từ xuất khẩu, và công nghệ Bắc Kinh cung cấp đóng vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.

Bình Giang/Tiền Phong

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

    Website

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

