Mối bận tâm của Tổng thống Nga Putin khi đến Trung Quốc

Thương mại Nga - Trung từng đạt kỷ lục sau khi xung đột Ukraine bùng nổ, nhưng nay đang sụt giảm rõ rệt. Khi tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch Tập Cận Bình cuối tuần này, Tổng thống Vladimir Putin đặt mục tiêu đảo ngược xu hướng đó

Tổng thống Nga Vladimir Putin đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mátxcơva ngày 9/5. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, sau khi phương Tây cắt đứt quan hệ với Nga vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow, Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu mỏ của Nga và xuất khẩu nhiều hàng hóa, từ ô tô đến đồ điện tử, đẩy kim ngạch thương mại song phương lên mức kỷ lục 245 tỷ USD năm 2024.

Tuy nhiên, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố tuần trước, kim ngạch thương mại song phương từ tháng 1-7/2025 giảm 8,1% so với cùng kỳ năm trước, giảm mạnh nhất là xuất khẩu xe hơi và dầu mỏ Nga sang Trung Quốc.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, sự sụt giảm này là điều Nga bận tâm nhất trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố cảng Thiên Tân từ ngày 31/8-1/9.

"Trước chuyến thăm, các quan chức hai bên tìm cách tăng cường thương mại vì tình hình hiện tại có vẻ không mấy khả quan", một người tham gia chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Putin tiết lộ.

Theo nguồn tin này, nông nghiệp và năng lượng là những lĩnh vực cần mở rộng.

Tổng thống Nga Putin sẽ cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị. Đây được coi là một bước tiến ngoại giao nữa đối với nhà lãnh đạo Nga sau cuộc gặp thượng đỉnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska đầu tháng này.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga. Hai nước ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược không giới hạn từ tháng 2/2022. Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đã gặp nhau nhiều lần.

Một nguồn tin thân cận với Chính phủ Nga cho biết, Trung Quốc chiếm phần lớn doanh thu của Nga từ xuất khẩu, và công nghệ Bắc Kinh cung cấp đóng vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.