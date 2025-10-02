Modric phá vỡ mọi khuôn mẫu

Trong bối cảnh bóng đá châu Âu ngày càng bị bào mòn bởi lịch thi đấu dày đặc, Luka Modric một lần nữa trở thành minh chứng sống cho khái niệm “phi thường”.

Modric cho thấy sức bền đáng kinh ngạc.

Ở tuổi 39, và vừa bước sang tuổi 40 cách đây ít tuần, tiền vệ người Croatia vẫn ra sân tới 76 trận trong mùa giải vừa qua: 64 trận cho Real Madrid và 12 trận cho đội tuyển quốc gia.

Đáng kinh ngạc hơn, mùa giải 2024/25 cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ mùa 2018/19, Modric không phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Anh chỉ vắng mặt ba trận ở La Liga, còn lại đều góp mặt trọn vẹn ở Champions League và FIFA Club World Cup 2025. Dù đã mất vị trí đá chính trong mùa cuối cùng dưới thời Carlo Ancelotti, Modric vẫn duy trì ảnh hưởng rõ rệt, cả về chuyên môn lẫn tinh thần trong phòng thay đồ.

Song hành cùng huyền thoại Croatia, Real Madrid còn có một “cỗ máy” khác: Federico Valverde. Tiền vệ người Uruguay không thi đấu nhiều trận bằng Modric (72 trận), nhưng lại dẫn đầu châu Âu về số phút ra sân với 6.676 phút, nhiều hơn 200 phút so với Achraf Hakimi – cầu thủ xếp thứ hai. Con số này cho thấy Valverde đang trở thành trụ cột không thể thay thế của Real trong mọi đấu trường.

Bức tranh sức bền mùa trước còn ghi nhận sự trở lại ấn tượng của Pedri. Sau nhiều năm vật lộn với chấn thương, tiền vệ Barcelona chơi 69 trận - cao thứ hai sự nghiệp của anh, chỉ sau mùa giải đầu tiên trong màu áo “Blaugrana” (73 trận, kèm EURO và Olympic). Việc Pedri có thể duy trì nhịp độ thi đấu liên tục là tín hiệu tích cực cho cả Barca lẫn tuyển Tây Ban Nha.

Trong bối cảnh giới cầu thủ ngày càng chỉ trích lịch thi đấu khắc nghiệt, việc Modric vẫn duy trì thể trạng và tinh thần thi đấu ở tuổi 40 là điều “phá vỡ mọi khuôn mẫu”. Sự hiện diện của anh không chỉ nhắc nhở rằng bóng đá vẫn là trò chơi của ý chí và trí tuệ, mà còn khẳng định: những giá trị bền bỉ, kiên định vẫn có thể song hành cùng nhịp điên cuồng của bóng đá hiện đại.