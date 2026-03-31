Miniso gây phẫn nộ

Một nhân viên Miniso bị từ chối hỗ trợ sau khi bắt trộm và bị hành hung. Lý giải của công ty sau sự việc bị phản đối gay gắt trên các mạng xã hội Trung Quốc.

Một nhân viên cửa hàng Miniso tại Hồ Nam (Trung Quốc) đang gây chú ý trên mạng xã hội sau khi bị từ chối khoản thưởng "giải quyết khiếu nại" với lý do cô đã tự vệ khi bị kẻ trộm tát.

Vụ việc xảy ra ngày 17/2. Nhân viên tên Duan phát hiện kẻ trộm trong cửa hàng và lập tức can thiệp. Kẻ trộm phản ứng bằng cách chửi bới và tát cô, sau đó cô Duan phản kháng để tự vệ. Quản lý cửa hàng tặng cô khoản thưởng 66 nhân dân tệ ( 9,5 USD ) và hứa hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng "giải quyết khiếu nại" từ công ty.

Nhưng vài ngày sau, công ty từ chối đơn của cô với lý do khi nhân viên trả đũa, khách hàng cũng bị tổn hại, do đó không đủ tiêu chí nhận thưởng. Cô Duan sau đó đã nghỉ việc.

Lý do bị phản đối mạnh nhất là việc Miniso gọi kẻ trộm là "khách hàng". Cư dân mạng chỉ trích điều này là phi lý, trong khi các luật sư xác nhận hành động tự vệ của cô Duan không vi phạm pháp luật. Cửa hàng sau đó cho biết đã liên hệ trực tiếp với cô Duan về bồi thường nhưng không tiết lộ chi tiết.

Vụ việc kéo sự chú ý về chính sách "giải quyết khiếu nại" mà Miniso xây dựng từ tháng 4/2024, theo đó nhân viên bị khách hàng hành hung sẽ nhận khoản hỗ trợ 500 nhân dân tệ ( 72 USD ). Nhiều người nhận ra đây là cách Miniso học theo Pangdonglai, chuỗi siêu thị nội địa nổi tiếng với chính sách bảo vệ nhân viên.

Sự khác biệt giữa 2 chính sách này khá rõ ràng. Pangdonglai có chương trình "giải thưởng bồi thường thiệt hại do xâm phạm nhân phẩm" được quy định cụ thể, với khoản tiền mặt lên đến 100.000 nhân dân tệ ( 14,400 USD ) trong trường hợp nghiêm trọng. Công ty còn gọi cảnh sát, cung cấp tư vấn tâm lý và truy cứu trách nhiệm người vi phạm. Năm 2025, Pangdonglai đã chi gần 400.000 nhân dân tệ ( 57,800 USD ) tiền mặt cho danh mục hỗ trợ này.

"Mục đích cốt lõi của giải thưởng là bảo vệ phẩm giá và sự an toàn của nhân viên", đại diện Pang Donglai từng phát biểu. Điều này hoàn toàn đối lập với cách Miniso áp dụng chính sách tương tự trong vụ việc vừa xảy ra.