Minh Hằng ở tuổi 39

Mới đây, Minh Hằng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh du lịch vào mùa hè, xuất hiện giữa khung cảnh bãi biển. Nữ ca sĩ diện đồ bơi một mảnh kẻ sọc, thiết kế ôm gọn cơ thể, phối cùng kính râm nhỏ và vòng cổ xanh làm điểm nhấn. Trang phục tối giản nhưng tôn lên vóc dáng thon gọn và vẻ ngoài khỏe khoắn của cô.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại lời khen cho sắc vóc và phong cách của Minh Hằng. Một số bình luận cho rằng nữ ca sĩ giữ được vóc dáng cân đối, phong cách trẻ trung và thần thái tự nhiên.

Trước đó một ngày, Minh Hằng cũng đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Nha Trang. Ở bộ ảnh này, cô chọn phong cách đời thường với áo thun xanh nhạt in họa tiết, quần jeans và kính râm nhỏ, kết hợp túi cói đeo vai. Trong một khoảnh khắc khác, Minh Hằng diện áo đồng điệu với con.

Minh Hằng sinh ngày 22/6. Trước thềm sinh nhật, nữ ca sĩ được hội bạn thân, gia đình và những đồng nghiệp thân thiết như Phạm Quỳnh Anh , Đông Nhi bí mật tổ chức tiệc mừng tại sân pickleball. Trong khoảnh khắc được chúc mừng, cô không giấu được cảm xúc và bật khóc.

Trong năm qua, Minh Hằng có những nỗ lực rõ rệt để trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian tập trung cho gia đình và các hoạt động cá nhân. Cô liên tiếp giới thiệu các sản phẩm được đầu tư về hình ảnh, ý tưởng, gần đây là Hoa hồng ai vun trồng, theo đuổi tinh thần nữ quyền, hình ảnh phụ nữ độc lập, mạnh mẽ. Tuy nhiên, hiệu ứng của các dự án này chưa thật sự tương xứng với mức độ đầu tư và kỳ vọng.

Dù được chăm chút về thông điệp, bối cảnh và ê-kíp thực hiện, phần âm nhạc của Minh Hằng vẫn chưa tạo được dấu ấn đủ mạnh để bùng nổ trên thị trường. Yếu tố như giai điệu, giọng hát đến ca từ chưa chinh phục được số đông. Nữ ca sĩ vẫn đang trong quá trình tìm lại vị trí của mình ở Vpop, khi khán giả ngày nay có nhiều lựa chọn hơn.

Gần đây, trong Studio 3, Minh Hằng nhìn lại hành trình làm nghề và những lựa chọn đã qua. Cô tiết lộ sẽ tham gia một phim điện ảnh kinh dị ra mắt năm 2026, và sắp đảm nhận vai trò sản xuất. Trước sự nghi ngờ của khán giả, cô nói bản thân chưa bao giờ từ chối những cơ hội đến với mình, thừa nhận từng là người khá hướng nội và không nghĩ có thể đi được đến hiện tại.

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý. Bên cạnh tư duy phản biện, các kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng thấu cảm, cũng như khả năng thích ứng, tự phục hồi nhanh cũng cần được người lao động trau dồi và rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai của mình.