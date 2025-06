Miley Cyrus mỉa mai chồng cũ Liam Hemsworth?

Theo E! Online, Miley Cyrus được cho là mỉa mai Liam Hemsworth. Cụ thể, cô để lại dòng chữ "Liam tuyệt vời nhất" khi một người hâm mộ cùng tên nam diễn viên đưa album Something Beautiful cho cô ký. Nhiều người theo dõi cho rằng cô khen ngợi người hâm mộ, đồng thời ẩn ý chê bai chồng cũ.

Trong một bức ảnh khác, người hâm mộ đặc biệt này đăng tải khoảnh khắc chung khung hình với giọng ca Flowers. Ở phần mô tả, người này dí dỏm viết: "Tôi trong vai Liam tuyệt vời nhất".

Ngoài ra, nhiều người khác cũng để lại bình luận về khoảnh khắc trên: "Chúc mừng vì cô ấy không bỏ chạy khi nghe thấy tên bạn","Ban đầu tôi cảm thấy khó hiểu cho tới khi thấy tên bạn. Cô ấy thật hài hước".

Hồi tháng 5, Miley Cyrus mô tả việc ngôi nhà ở Malibu mà cả hai từng sống chung bị cháy rụi là phước lành lớn nhất trong cuộc đời cô. "Khi ngôi nhà của tôi bị cháy, rất nhiều mối quan hệ của tôi cũng bị thiêu rụi", nữ ca sĩ chia sẻ.

Miley Cyrus hẹn hò Liam Hemsworth sau khi đóng chung trong The Last Song (2010). Họ trải qua nhiều lần chia tay rồi tái hợp. Năm 2016, cặp sao yêu nhau lần nữa và quyết định kết hôn trong buổi lễ riêng tư ở Tennessee (2018). Năm 2020, cả hai quyết định ly hôn.

Kể từ đó, Miley Cyrus hẹn hò nhiều người gồm mối tình đồng tính với blogger Kaitlynn Carter, hay Cody Simpson.

Tháng 12/2021, Miley Cyrus và Maxx Morando hẹn hò sau khi cùng dự show diễn giới thiệu bộ sưu tập Love Parade của Gucci. Hai người không ngại thể hiện hành động thân thiết tại bữa tiệc của Miley ở Miami.

Trong cuộc phỏng vấn trên Vogue, Cyrus từng nói về mối quan hệ với tay trống điển trai. "Bạn trai là một trong những nghệ sĩ mới nổi mà tôi rất yêu thích", nữ ca sĩ nói. Cô cũng nhấn mạnh nửa kia có những thiết kế thời trang độc đáo và bắt mắt.

