Kylie Jenner tiết lộ chi tiết chuyện nâng ngực

Bà chủ Kylie Comestic thu hút sự quan tâm khi tiết lộ chi tiết về ca phẫu thuật nâng ngực. Trước đó, cô từng nhiều lần gây tranh cãi vì phủ nhận chuyện thẩm mỹ.

Theo Page Six, Kylie Jenner công khai mô tả chi tiết về ca phẫu thuật nâng ngực của mình, sau khi được một người hâm mộ khen sở hữu “ca nâng ngực hoàn hảo và tự nhiên nhất từ trước đến nay”.

Khi được fan đặt câu hỏi làm thế nào để có bộ ngực nâng đẹp như vậy, bà chủ Kylie Comestic đáp: “445 cc. Độ nhô trung bình, đặt một nửa dưới cơ. Túi silicon”. Kylie thậm chí còn tiết lộ tên bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho cô ngay trong phần bình luận.

Chia sẻ thẳng thắn của người đẹp về ca phẫu thuật nâng ngực nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bàn luận. Suốt nhiều năm qua, Kylie Jenner đã nhiều lần phản ứng trước những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí còn từng phủ nhận chuyện đã “tác động dao kéo”.

Kylie Jenner lần đầu thẳng thắn chia sẻ chi tiết về ca phẫu thuật nâng ngực. Ảnh: IGNV.

Cụ thể, trong một bài đăng trên blog tháng 9/2015, cô viết: “Tôi chưa hề đặt túi ngực! Ai cũng ám ảnh chuyện đó. Thật ra, tôi chỉ tăng 7kg khi trưởng thành và cơ thể tôi thay đổi, rõ ràng là đầy đặn hơn”.

Sau đó không lâu, cô chia sẻ trên mạng xã hội Twitter (hiện tại là X): “Tôi chưa làm gì cả ngoài việc tiêm môi, nhưng chẳng ai tin điều đó”. Đến tháng 7/2023, Kylie mới lần đầu thừa nhận chuyện phẫu thuật nâng ngực ở tuổi 19, trong một tập của chương trình Keeping Up With the Kardashians.

Cũng trong năm 2023, cô bị dân mạng chỉ trích vì khăng khăng “không can thiệp phẫu thuật mặt nhiều như mọi người vẫn nghĩ”.

“Người ta thường hiểu lầm rằng tôi đã chỉnh sửa gương mặt quá nhiều, rằng tôi từng là một người thiếu tự tin – nhưng điều đó không đúng!”, Kylie Jenner chia sẻ với HommeGirls.