Nhậm Đạt Hoa đính chính việc cho con thừa kế 30 bất động sản

Nam diễn viên “Đặc cảnh đồ long” phủ nhận chuyện sẽ cho con gái thừa kế nhiều bất động sản giá trị sau khi tốt nghiệp.

Theo tờ Yangcheng Evening News, những ngày qua, mạng xã hội Trung lan truyền tin đồn con gái của nam diễn viên Nhậm Đạt Hoa – Nhậm Tình Giai – sau khi tốt nghiệp sẽ được thừa kế hơn 30 bất động sản do cha sở hữu. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Nhậm Đạt Hoa đã lên tiếng đính chính, khẳng định đây là tin đồn thất thiệt.

“Không hề có chuyện đó”, nam diễn viên cho biết. Khi được hỏi liệu con gái ông hiện tại có đứng tên bất động sản nào hay không, Nhậm Đạt Hoa cho biết ông không rõ. Tài tử gạo cội tiết lộ rằng mọi việc liên quan đến đầu tư bất động sản trong gia đình đều do vợ ông – cựu người mẫu Kỳ Kỳ – phụ trách.

Nam diễn viên cũng chia sẻ về lâu dài, toàn bộ tài sản, nhà đất của ông rồi cũng sẽ để lại cho con gái. Tuy nhiên, ông cho biết bản thân "không có nhiều bất động sản như người ta vẫn đang đồn đại".

Ngoài ra, khi được hỏi có định hướng cho con gái theo đuổi sự nghiệp trong làng giải trí hay không, Nhậm Đạt Hoa cho biết: “Con bé rất thích AI, cũng rất đam mê khám phá, đặc biệt là yêu thích toán học. Tôi nghĩ đó là lựa chọn của con bé, chỉ cần thấy phù hợp và yêu thích là được”.

Nhậm Đạt Hoa và con gái. Ảnh: Yangcheng Evening News.

Theo chia sẻ của ngôi sao Đặc cảnh đồ long, Nhậm Tình Giai hiện là sinh viên năm 2 và còn một năm nữa mới tốt nghiệp. Cô đang theo học tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (The London School of Economics and Political Science – LSE), một trường đại học công lập nghiên cứu danh tiếng tại Anh, nằm trong nhóm 5 trường hàng đầu tại xứ sở sương mù.

Nhậm Đạt Hoa khoảng thời gian gần đây cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con gái trên mạng xã hội. Tháng 12/2024, nam diễn viên gây chú ý khi xuất hiện cùng con tại một buổi dạ tiệc ở Paris. Nhậm Đạt Hoa mặc vest đen lịch lãm, phong độ, còn con gái ông diện đầm dạ hội màu hồng cánh sen, cùng khiêu vũ với cha.

Nhậm Đạt Hoa sinh năm 1955 tại Hong Kong, là diễn viên kiêm người mẫu đình đám tại làng giải trí Hoa ngữ. Sau cuộc hôn nhân đầu ngắn ngủi, tài tử kết hôn với người mẫu Kỳ Kỳ và có con gái Nhậm Tình Giai.