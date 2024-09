Milan lao đao vì Morata

Morata bỏ lỡ 2 trận đấu đầu mùa giải do vấn đề về cơ. Anh trở lại trong trận gặp Venezia và đá chính truớc Liverpool và Inter Milan. Tuy nhiên, chấn thương viêm bao hoạt dịch mới đây khiến khả năng ra sân của cựu ngôi sao Atletico Madrid ở vòng đấu tiếp theo bị đặt dấu hỏi lớn.

HLV Paulo Fonseca của Milan tỏ ra thận trọng với tình hình sức khỏe của tiền đạo 31 tuổi: "Morata bị chấn thương, viêm bao hoạt dịch. Chúng tôi cần thời gian để đánh giá tình hình".

Mặc dù chấn thương của Morata không quá nghiêm trọng, Milan vẫn không muốn mạo hiểm với cầu thủ. "Rossoneri" cần nhà vô địch Euro 2024 có thể lực tốt nhất cho trận đấu quan trọng tại Champions League với Leverkusen sắp tới.

"Morata nằm trong số những người được đăng ký thi đấu nhưng chúng tôi sẽ xem xét tình hình của cậu ấy. Chúng tôi biết liệu Morata có thể ra sân hay không. Nhìn chung, tôi không muốn mạo hiểm", Fonseca nói thêm.

Nếu Morata không thể ra sân, Milan sẽ chịu tổn thất lớn bởi cầu thủ này vừa có màn thể hiện tốt trong chiến thắng đầu tiên sau 2 năm trước Inter Milan. Trong trường hợp chân sút 31 tuổi vắng mặt, "Rossoneri" có thể chuyển sang sơ đồ 4-3-3 với Tammy Abraham đá cắm.

HLV Fonseca cũng loại trừ khả năng sử dụng Luka Jovic thay thế Morata, bởi ông cho rằng cầu thủ người Serbia không phù hợp với vị trí này. Thay vào đó, Ruben Loftus-Cheek hoặc Tijjani Reijnders có thể được đẩy lên đá cao hơn.

Morata rời Atletico Madrid, gia nhập Milan vào hè năm nay với giá 13 triệu euro. Anh mới có 2 lần đá chính, ghi 1 bàn và kiến tạo 1 lần trên mọi đấu trường.

