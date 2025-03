Vòng loại World Cup 2026 chứng kiến thêm cú sốc

Trên sân vận động Quốc tế Amman ở thủ đô Jordan, Iraq mở tỷ số ở phút 34 nhờ pha đánh đầu tinh tế của Aymen Hussein từ đường chuyền của Ibrahim Bayesh. Tuy nhiên, Palestine không từ bỏ và kiên cường chiến đấu. Vào phút 88, Abou Ali bật cao đánh đầu gỡ hòa, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Nhưng khoảnh khắc đáng nhớ nhất còn lại ở phút bù giờ. Ameed Mahajneh tạo nên lịch sử khi đánh đầu thành công từ quả phạt góc của Adam Kaied, mang về chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc cho Palestine và giúp họ leo lên vị trí thứ năm tại bảng B.

Chiến thắng này không chỉ giúp Palestine có được 6 điểm mà còn thắp lên hy vọng giành suất vào vòng play-off, nơi họ sẽ cạnh tranh một tấm vé tham dự World Cup 2026.

Trong khi đó, Iraq, một trong những ứng cử viên sáng giá cho việc giành vé trực tiếp, vẫn đứng ở vị trí thứ ba với 12 điểm, nhưng họ sẽ cần phải cẩn trọng hơn trong các trận đấu còn lại.

Với Palestine, thắng lợi trước Iraq được xem như cơn địa chấn. Trước trận đấu, đoàn quân của HLV Ihab Abu Jazar thua toàn diện đối thủ ở mọi phương diện. Trên bảng xếp hạng FIFA, Palestine xếp thứ 101, trong khi Iraq đứng thứ 56. Từ năm 2015, ở tất cả sân chơi, Palestine cũng chưa từng đánh bại Iraq. Dù vậy, gió đổi chiều trong lần chạm trán này.

Chỉ còn hai trận đấu nữa, Palestine sẽ đối đầu với Kuwait vào ngày 5/6, trong khi Oman sẽ tiếp Jordan. Một chiến thắng trước Kuwait sẽ giúp Palestine duy trì hy vọng tiến xa hơn, khi mà trận đấu quyết định với Oman vào ngày 10/6 có thể sẽ xác định chiếc vé play-off cuối cùng.

Với phong độ ấn tượng, Palestine lần đầu tiên lọt vào vòng knock-out của Asian Cup 2023, trước khi bị loại bởi đội vô địch Qatar. Giờ đây, họ đang mơ về một kỳ World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, và mọi khả năng đều có thể xảy ra.

