MIK Group có Tổng giám đốc mới

MIK Group đã bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Thúy làm Tổng giám đốc mới, thay ông Nguyễn Trường Sơn.

Bà Trần Thị Minh Thúy, tân CEO MIK Group. Ảnh: MIK.

MIK Group vừa công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Thúy làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, thay ông Nguyễn Trường Sơn. Trong khi đó, ông Sơn vẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT tập đoàn.

Bà Trần Thị Minh Thúy sinh năm 1974, được giới thiệu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản trị doanh nghiệp và bất động sản. Bà tốt nghiệp Đại học Tài chính, đồng thời có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Nam California (Mỹ).

Trước khi gia nhập MIK Group ở cương vị CEO, bà Thúy từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Virex, thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Alphanam. Trước đó, bà là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản T&T Homes và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, điều hành tại Vinhomes.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trường Sơn tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT MIK Group, đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản MIK Home.

Theo doanh nghiệp, việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao mới nhằm tăng cường đội ngũ điều hành, phục vụ giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thành lập năm 2014, MIK Group hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát triển bất động sản, với danh mục dự án trải dài từ nhà ở đến nghỉ dưỡng. Tại Hà Nội, doanh nghiệp phát triển nhiều dự án như The Matrix One, The Magnolia, Imperia Signature Cổ Loa, Imperia Smart City, Imperia Ocean City, Imperia Sky Garden...

Ở phân khúc căn hộ, MIK cùng với Masterise và Sunshine Group đang là 3 nhà phát triển có quỹ dự án, căn hộ thuộc hàng lớn nhất thị trường, tập trung chính tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương lân cận.

Ở phân khúc nghỉ dưỡng, MIK Group cũng phát triển một số dự án tại Phú Quốc. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp định hướng mở rộng quy mô, đa dạng hóa hoạt động sang các lĩnh vực nhà ở, khu đô thị, bất động sản nghỉ dưỡng và hạ tầng.