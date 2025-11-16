Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Miễn thuế đối ứng, nông sản Việt có cơ hội tăng xuất khẩu sang Mỹ

  • Chủ nhật, 16/11/2025 20:57 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Việc Mỹ miễn thuế đối ứng cho một số mặt hàng như cà phê và trà, trái cây nhiệt đới, gia vị... tạo cơ hội cho nhiều mặt hàng nông sản Việt có cơ hội tăng mạnh xuất khẩu sang thị trường này.

Thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu và gia vị Việt Nam cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã ký Sắc lệnh hành pháp sửa đổi phạm vi áp dụng các thuế đối ứng từng công bố hồi tháng 4 năm nay. Theo đó, một số mặt hàng nông nghiệp đủ điều kiện sẽ được loại khỏi danh sách áp thuế đối ứng, tức là không còn chịu mức thuế bổ sung trước đây. Danh mục gồm cà phê và trà; trái cây nhiệt đới và nước ép; ca-cao và gia vị; chuối, cam quýt, cà chua… Quy định mới có hiệu lực từ ngày 13/11.

Phía Mỹ lý giải rằng việc miễn thuế được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán thương mại song phương đạt tiến bộ. Điều này cho thấy Mỹ đã chuyển từ xu hướng phòng vệ mạnh sang tiếp cận linh hoạt, nhằm ổn định nguồn cung và giá tiêu dùng nội địa. Với Việt Nam, quốc gia có thế mạnh về hồ tiêu, cà phê và rau quả, đây là cơ hội quan trọng để tăng cường hiện diện tại thị trường hơn 350 triệu dân.

Đại diện Hiệp hội Hồ tiêu và gia vị Việt Nam (VPSA) đánh giá đây là tín hiệu tích cực với nhóm sản phẩm gia vị, vốn chịu tác động của thuế đối ứng từ tháng 4/2025. Miễn thuế giúp giảm áp lực chi phí, tăng sức cạnh tranh và tạo điều kiện giành lại thị phần tại thị trường Mỹ, nếu doanh nghiệp đáp ứng đúng chuẩn nhập khẩu. Tuy nhiên, VPSA nhấn mạnh miễn thuế đối ứng không đồng nghĩa miễn toàn bộ thuế nhập khẩu, và các tiêu chuẩn SPS, truy xuất nguồn gốc, chỉ tiêu dư lượng và an toàn thực phẩm vẫn là rào cản kỹ thuật then chốt.

xuat khau nong san my anh 1

Hồ tiêu là một trong những mặt hàng được phía Mỹ miễn thuế.

Xuất khẩu hồ tiêu trong 10 tháng năm nay ghi nhận kết quả rất khả quan. Việt Nam xuất khẩu 206.427 tấn, đạt 1,3 tỷ USD tăng mạnh về giá trị dù sản lượng giảm nhẹ. Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất với 44.262 tấn, chiếm hơn 21% tổng lượng xuất khẩu. Diễn biến này cho thấy người mua Mỹ sẵn sàng trả giá cao hơn cho sản phẩm đạt chuẩn cao, và việc miễn thuế đối ứng được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy để phục hồi sản lượng xuất khẩu sang Mỹ trong các tháng tới.

Với mặt hàng cà phê, phản hồi từ doanh nghiệp và hiệp hội nghiêng về hướng thận trọng. Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) cho rằng trước đây căng thẳng thương mại Mỹ - Brazil từng khiến giới quan sát dự báo “dòng chảy cà phê vào Mỹ” sẽ chuyển hướng theo lợi cho Việt Nam.

Với việc Mỹ miễn thuế đối ứng, cục diện gần như trở lại trạng thái tương đối cân bằng. “Thời gian gần đây, các nhà đầu cơ xả hàng khiến giá cà phê quốc tế giảm, nhưng đó chỉ là phản ứng tức thời. Xu hướng trung và dài hạn vẫn tích cực do cung đang thấp hơn cầu,” ông Hải chia sẻ.

Lãnh đạo VICOFA cho rằng ưu đãi thuế có thể giúp doanh nghiệp tăng tỷ trọng xuất khẩu cà phê chế biến sâu, nhưng cũng nhấn mạnh rằng thị trường Mỹ chưa bao giờ dễ tính về tiêu chuẩn ghi nhãn, tồn dư hóa chất hay kiểm nghiệm.

Đại diện Vina T&T Group - một trong những doanh nghiệp xuất khẩu trái cây lớn nhất vào Mỹ cho rằng, việc nước này miễn thuế đối ứng sẽ tạo “chất xúc tác mạnh” cho ngành rau quả tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Đơn hàng sang Mỹ đã tăng trở lại trong năm nay, đặc biệt ở các nhóm xoài, dừa tươi, nhãn đóng gói và nước ép quả.

Theo Vina T&T, vừa qua chỉ cần chênh vài phần trăm thuế đối ứng cũng đủ khiến nhà nhập khẩu đổi nguồn cung. Việc rào cản thuế được gỡ bỏ, nhiều đối tác Mỹ đã tái khởi động đàm phán và đề xuất mở rộng hạn ngạch phân phối. Tuy nhiên, đại diện Vina T&T khẳng định ưu đãi thuế chỉ tạo cơ hội, còn tiêu chuẩn mới là yếu tố quyết định khả năng đứng vững tại thị trường. Điều này phụ thuộc vào năng lực tuân thủ tiêu chuẩn của doanh nghiệp Việt.

Số liệu từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho thấy, trong 10 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 7,09 tỷ USD, tăng khoảng 15,1% so với cùng kỳ, trong đó Mỹ là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất. Điều này cho thấy ưu đãi thuế từ Mỹ có thể trở thành chất xúc tác giúp ngành rau quả Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu vượt 8-8,5 tỷ USD trong năm 2025.

Ngành đồ uống Việt Nam cần gì để 'xanh hóa'?

Dù đóng góp hàng chục nghìn tỷ cho ngân sách và tạo hàng triệu việc làm, ngành đồ uống đang đối mặt sức ép chuyển đổi mạnh mẽ trong kỷ nguyên tiêu dùng xanh và kinh tế tuần hoàn.

07:09 11/11/2025

Shop online bán hàng giả sẽ bị gỡ khỏi sàn trong 24 giờ

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết chủ sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm kiểm soát nguồn gốc hàng hóa để bảo vệ người tiêu dùng.

17:19 8/11/2025

Chủ hãng bia Sài Gòn lãi cao nhất 3 năm

Dù doanh thu tiếp tục đi lùi, Sabeco vẫn ghi nhận lợi nhuận quý III/2025 cao nhất trong 13 quý, nhờ giá nguyên liệu giảm mạnh và nguồn thu tài chính dồi dào.

10:29 30/10/2025

https://tienphong.vn/mien-thue-doi-ung-nhieu-nong-san-viet-co-co-hoi-tang-xuat-khau-sang-my-post1796683.tpo?gidzl=4N-s40t2YZWPPRGL0j-9DXXklXaRWz0w1pFl54xRWci1O-b07D-4RGHbk4OVtTPj2pUxG3ajYGyQ3iQ0Fm

Theo Xuân Phong/Tienphong.vn

xuất khẩu nông sản mỹ Donald Trump nông sản gia vị thuế đôi ứng

    Đọc tiếp

    Dong tien bat dong san dang 'Nam tien' hinh anh

    Dòng tiền bất động sản đang 'Nam tiến'

    54 phút trước 20:56 16/11/2025

    0

    Nhiều phân khúc bất động sản tại Hà Nội đã tiệm cận vùng đỉnh. Theo đó, chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tại bất động sản khu vực phía Nam bởi tiềm năng và dư địa tăng giá vẫn còn…

    Lai suat cho vay du bao tang tro lai hinh anh

    Lãi suất cho vay dự báo tăng trở lại

    3 giờ trước 18:20 16/11/2025

    0

    Chứng khoán Vietcombank dự báo đà tăng của lãi suất huy động có thể kéo theo lãi suất cho vay nhích tăng nhẹ trở lại sau một thời gian điều chỉnh giảm theo chỉ đạo.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý