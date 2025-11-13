Miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Sáng 13/11, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề). Tại kỳ họp, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đối với ông Huỳnh Hữu Trí. Lý do miễn nhiệm, ông Trí đã được phân công nhận nhiệm vụ khác.
|
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau tặng hoa cho ông Trí.
Sau đó, 100% đại biểu HĐND có mặt tại kỳ họp đã thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm ông Huỳnh Hữu Trí.
Ông Huỳnh Hữu Trí (SN 1975) quê tỉnh Vĩnh Long; trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Trí có thời gian dài công tác tại tỉnh Bạc Liêu (cũ), trước khi thực hiện sáp nhập tỉnh với tỉnh Cà Mau, ông là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.
Sau khi sáp nhập tỉnh, ông Trí giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.
Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau tổ chức vào giữa tháng 10 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Huỳnh Hữu Trí giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.
Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá
Cuốn sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá của Thủ tướng, Phó giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.