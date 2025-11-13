Miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Sáng 13/11, các đại biểu đã biểu quyết, thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đối với ông Huỳnh Hữu Trí.

Sáng 13/11, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề). Tại kỳ họp, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đối với ông Huỳnh Hữu Trí. Lý do miễn nhiệm, ông Trí đã được phân công nhận nhiệm vụ khác.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau tặng hoa cho ông Trí.

Sau đó, 100% đại biểu HĐND có mặt tại kỳ họp đã thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm ông Huỳnh Hữu Trí.

Ông Huỳnh Hữu Trí (SN 1975) quê tỉnh Vĩnh Long; trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Trí có thời gian dài công tác tại tỉnh Bạc Liêu (cũ), trước khi thực hiện sáp nhập tỉnh với tỉnh Cà Mau, ông là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Sau khi sáp nhập tỉnh, ông Trí giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau tổ chức vào giữa tháng 10 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Huỳnh Hữu Trí giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.