Miền Bắc sắp đón mưa dông nhiều ngày

Chiều tối và đêm nay (15/5), khu vực vùng núi Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông. Từ đêm 16/5, miền Bắc có thể đón mưa dông diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều nay, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng xuất hiện các ổ mây dông, gây ra mưa rải rác.

Dự báo, chiều và tối nay (15/5), khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, trong chiều tối và đêm nay (15/5) có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-25mm, có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xa hơn cho thấy, từ đêm 16-21/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, khu vực miền Bắc liên tục xảy ra các đợt mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ từ 19-21/5, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Trước khi chuyển mưa dông, hôm nay, nắng nóng vẫn bao trùm miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với nhiệt độ lúc 13h trưa nay phổ biến từ 35-38 độ. Nam Bộ cũng có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Trong đó, Kim Bôi (Phú Thọ) và Sơn Hoà (Đắk Lắk - Phú Yên cũ) là hai khu vực nóng nhất cả nước trong ngày hôm nay khi nhiệt độ cao nhất vượt qua ngưỡng 38 độ.

Dự báo ngày mai (16/5), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Từ ngày 17/5 nắng nóng kết thúc ở các khu vực này.

Riêng Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trong hai ngày 16-17/5 tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Từ ngày 18/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ.