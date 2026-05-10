Miền Bắc mưa to diện rộng từ đêm nay

  • 11:30 10/5/2026

Ngày 10/5, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ đêm nay đến đêm 11/5, miền Bắc đón mưa trên diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to.

Đêm qua đến sáng 10/5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã xuất hiện mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Theo số liệu quan trắc từ 19h ngày 9/5 đến 8h ngày 10/5, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn trên 50 mm như Pú Xi (Điện Biên) 64,8 mm, Mường Lạn 1 (Sơn La) 94,2 mm…

Dự báo trong ngày và đêm 10/5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90 mm.

Miền Bắc đón mưa trên diện trong đêm nay và ngày 11/5.

Từ đêm 10/5 đến ngày 11/5, mưa mở rộng ở miền Bắc. Khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, mưa dông có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Ngay sau mưa dông, từ khoảng ngày 12/5, Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trong các ngày 10-12/5 có nắng nóng cục bộ, ít mưa, từ khoảng ngày 13/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục có hình thái thời tiết đặc trưng với ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Từ ngày 10-12/5, khu vực này có mưa rào và dông rải rác chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

