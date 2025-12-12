Miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại và mưa lớn vào cuối tuần

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 13/12, Bắc Bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C kèm theo đó sẽ xuất hiện mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Miền Bắc đón không khí lạnh, nền nhiệt giảm sâu kèm mưa dông. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa và mưa rào; khu vực đồng bằng có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C.

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 13/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 4 – 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 – 8.

Từ ngày 13/12, Bắc Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du từ ngày 13 – 14/12 có rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ đêm 13/12, Bắc Trung Bộ chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất dự báo ở vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 7 – 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; Đồng bằng Bắc Bộ từ 11 – 14 độ C; Bắc Trung Bộ từ 12 – 15 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm 12 và ngày 13/12 có mưa vừa, mưa to và dông; kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Từ ngày 13/12 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 – 14 độ C.

Các chuyên gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên từ đêm 12/12 đến hết đêm 13/12, ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 13/12 đến hết đêm 14/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng. Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất; mưa lớn trong thời gian ngắn gây ngập tại đô thị và khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền và hoạt động trên biển.

Trên biển, từ trưa và chiều 13/12 tại Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng 2 – 4 m. Tại Bắc Biển Đông (kể cả Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 7 – 8, giật cấp 9 – 10; sóng 4 – 6 m, biển động mạnh.

Từ chiều tối và đêm 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Giữa Biển Đông và phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 – 9; sóng 3 – 5 m, biển động mạnh.