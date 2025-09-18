Microsoft Việt Nam có sếp mới

Microsoft công bố bổ nhiệm ông Dhanawat Suthumpun làm Giám đốc điều hành phụ trách các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Ông Dhanawat sẽ lãnh đạo các thị trường mới nổi của Microsoft, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Microsoft.

Microsoft vừa công bố bổ nhiệm ông Dhanawat Suthumpun làm Giám đốc điều hành phụ trách các thị trường mới nổi, bên cạnh vai trò hiện tại là Giám đốc điều hành của Microsoft Thái Lan. Trên cương vị mới, ông Dhanawat sẽ lãnh đạo các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

"Lãnh đạo mới sẽ tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh của Microsoft trong việc thúc đẩy hành trình chuyển đổi số các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, đóng góp cho sự đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế toàn diện của Việt Nam", đại diện Microsoft cho biết.

Ông Dhanawat có hơn 30 năm kinh nghiệm lãnh đạo trong ngành công nghệ thông tin với 8 năm dẫn dắt Microsoft Thái Lan.

Trước khi gia nhập Microsoft, ông Dhanawat từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Hewlett-Packard và IBM, nơi ông phụ trách phát triển kinh doanh khối doanh nghiệp và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược tại Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á.

Ông có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Bang California, San Bernardino và cử nhân Kế toán tại Đại học Assumption, Bangkok.

Đảm nhận cương vị mới, ông Dhanawat Suthumpun cho biết rất vinh dự khi đảm nhận vai trò lãnh đạo các thị trường mới nổi, bao gồm Việt Nam và có cơ hội đóng góp cho sự phát triển tương lai số cũng như tham vọng của Việt Nam trở thành nền kinh tế thu nhập cao năm 2045.

Trong thời gian tới, vị lãnh đạo mong muốn có thể hợp tác chặt chẽ hơn với khách hàng, đối tác và cộng đồng Việt Nam để mở ra những cơ hội mới, trao quyền cho mọi người và mọi tổ chức đạt được nhiều thành công vượt trội hơn trong kỷ nguyên của AI.