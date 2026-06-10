Mexico cho học sinh nghỉ học ngày khai mạc World Cup

Chính quyền thủ đô Mexico City vừa quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học vào ngày 11/6 (giờ địa phương), cũng là ngày diễn ra trận khai mạc World Cup 2026.

Chính quyền Mexico cho học sinh nghỉ để tránh tắc đường ngày khai mạc World Cup.

Tổng thống Claudia Sheinbaum đưa ra chỉ thị này nhằm giảm bớt áp lực giao thông trong ngày đội tuyển quốc gia Mexico đá trận mở màn World Cup 2026 gặp đội tuyển Nam Phi.

Phát biểu hôm 9/6, bà Sheinbaum cũng yêu cầu các nhân viên chính phủ làm việc tại nhà trong ngày 11/6. Ngoại lệ chỉ dành cho các dịch vụ thiết yếu và những người trực tiếp tham gia tổ chức World Cup.

Bà cho biết quyết định này được đưa ra để cải thiện điều kiện đi lại và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân thủ đô cũng như du khách trong ngày khai mạc giải đấu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tư nhân cũng được khuyến khích cho nhân viên làm việc từ xa đối với những công việc hành chính thông thường.

Trận đấu giữa Mexico và Nam Phi sẽ bắt đầu lúc 1 giờ chiều tại thủ đô Mexico City. Đây là trận đầu tiên trong tổng số 104 trận đấu của kỳ World Cup được tổ chức tại ba quốc gia Mexico, Mỹ và Canada trong vòng sáu tuần tới.

Sau trận đấu này, đội tuyển Mexico sẽ tiếp tục hành trình tại bảng A. Họ sẽ gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 19/6, trước khi thi đấu trận cuối cùng của vòng bảng gặp Czech trên sân nhà vào 25/6.