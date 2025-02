Messi rực sáng dưới trời lạnh -17 độ

Phút 56 trên sân của Sporting KC, Inter Miami mới tìm được bàn mở tỷ số. Sergio Busquets có đường kiến tạo cho Messi. Siêu sao người Argentina khống chế bóng khéo léo trước khi dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ môn Pulskamp của Sporting KC. Đây cũng là bàn duy nhất của trận đấu, giúp Inter Miami có lợi thế trước trận lượt về vòng 1/16 CONCACAF Champions Cup 2025.

Inter Miami trải qua trận đấu khó khăn trước Sporting KC vì thời tiết khắc nghiệt. Nhiệt độ được ghi nhận ở mức -17 độ. Yếu tố này khiến cuộc đụng độ giữa hai đội suýt bị hoãn.

Messi đá trọn vẹn 90 phút trước Sporting KC, dẹp tan tin đồn từ chối ra sân vì thời tiết lạnh. Ngoài pha lập công ở phút 56, M10 có 3 lần tạo cơ hội cho đồng đội, 3 lần qua người thành công, chuyền chính xác 82% và chạm bóng 65 lần. Messi cũng là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Với pha lập công nói trên, M10 cũng cán mốc 851 bàn thắng trong sự nghiệp. Siêu sao người Argentina có màn chạy đà tốt trước ngày khai mạc MLS 2025, khi Inter Miami đối đầu New York City vào ngày 23/2.

CONCACAF Champions Cup không phải sân chơi ưu tiên của Inter Miami ở mùa giải này. Thời tiết lạnh giá kèm tuyết rơi dày đặc trong giai đoạn tháng 2 và 3 là nguyên nhân khiến giới chuyên gia tin rằng HLV Javier Mascherano sẽ không dùng những cầu thủ tốt nhất. Tuy nhiên, cả Messi, Luis Suarez và Busquets đều ra sân ở trận vừa qua.

Inter Miami sẽ đá trận lượt về gặp Sporting KC vào ngày 26/2 trên sân nhà.

