Mbappe lập kỳ tích chưa từng có

Cú hat-trick tuyệt vời của Mbappe trong trận lượt về vòng play-off giữa Real Madrid và Manchester City rạng sáng 20/2 đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiến vào vòng 1/8, đồng thời ghi tên bản thân vào lịch sử giải đấu danh giá này. Sau hai lượt trận, Real Madrid hạ Man City với tổng tỷ số 6-3.

Mbappe không chỉ là người hùng của trận đấu, mà còn trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử Champions League ghi hat-trick tại cả Santiago Bernabeu và Camp Nou. Cú hat-trick tại Bernabeu là lần đầu tiên anh làm nên kỳ tích này trên sân nhà của Real Madrid, giúp bản thân nâng cao thành tích cá nhân, củng cố vị trí của mình trong nhóm các ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới.

Chỉ 4 năm trước, khi còn khoác áo Paris Saint-Germain, Mbappe gây chấn động với một cú hat-trick tại Camp Nou trong trận lượt đi vòng 16 đội gặp Barcelona. Với cú hat-trick này, anh trở thành cầu thủ đầu tiên sau hơn 20 năm ghi được ba bàn thắng tại sân đấu huyền thoại, phá vỡ kỷ lục của Andriy Shevchenko cùng Dynamo Kyiv vào năm 1997.

Trong khi đó, màn trình diễn bùng nổ trong chiến thắng 3-1 trước Man City ở lượt về vòng play-off Champions League giúp Mbappe không chỉ ghi dấu ấn cá nhân, mà còn khẳng định mình là cầu thủ duy nhất trong lịch sử Champions League có thể ghi hat-trick ở cả hai sân vận động nổi tiếng nhất của châu Âu - Santiago Bernabeu và Camp Nou.

Cú hat-trick vào lưới Manchester City tại Bernabeu là cú hat-trick thứ hai của Mbappe trong màu áo Real Madrid, sau cú hat-trick đầu tiên vào tháng 1 trước Real Valladolid. Kể từ khi gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Mbappe nhanh chóng chứng tỏ được khả năng ghi bàn đáng kinh ngạc, với tổng cộng 28 bàn thắng trên mọi đấu trường trong mùa giải này.

Với bảy bàn thắng tại Champions League kể từ khi gia nhập Real Madrid, Mbappe đang duy trì một phong độ ghi bàn ấn tượng và hứa hẹn sẽ là nhân tố chủ chốt trong hành trình của đội bóng ở vòng 1/8. Không chỉ là ngôi sao sáng trên sân cỏ, Mbappe còn tiếp tục khẳng định vị trí của mình là một trong những chân sút xuất sắc thế giới, với khả năng thay đổi cục diện trận đấu bằng những pha xử lý tinh tế và khả năng dứt điểm đáng kinh ngạc.

Mbappe, người được kỳ vọng sẽ là người kế thừa di sản của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, hiện bước vào thời kỳ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp, và chắc chắn sẽ còn tiếp tục chinh phục thêm nhiều đỉnh cao mới trên con đường chinh phục Champions League và các danh hiệu cá nhân.

Với phong độ ổn định và những thành tích không thể phủ nhận, Mbappe chứng minh rằng anh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế hệ hiện tại. Câu chuyện về cú hat-trick tại Bernabeu sẽ mãi mãi là một phần lịch sử của Real Madrid và Champions League, đồng thời làm sáng tỏ thêm vì sao Mbappe ngày càng được gọi là “Vị thần ghi bàn mới” của bóng đá thế giới.

Hãy chờ đợi những kỳ tích tiếp theo, vì với Kylian Mbappe, mọi thứ đều có thể.

