Pep đã đúng về Real Madrid

Trong một đêm huyền thoại tại sân Santiago Bernabeu, Real Madrid vươn tới một tầm cao mới khi đánh bại Manchester City đầy thuyết phục với tỷ số 3-1. Đội bóng của Carlo Ancelotti không chỉ giành chiến thắng mà còn khẳng định vị thế của mình bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc bén.

Trái ngược với những gì người ta kỳ vọng, Manchester City của Pep Guardiola lại thể hiện bộ mặt kém cỏi và thiếu đột biến, khiến người hâm mộ phải thất vọng.

"Hôm nay, đội bóng mạnh nhất đã thắng, điều đó thật đơn giản. Real Madrid là đội bóng mạnh nhất và họ đã thắng. Họ xứng đáng đi tiếp", Pep Guardiola thốt lên sau thất bại 1-3 trước Real Madrid ở trận lượt về vòng play-off Champions League rạng sáng 20/2.

Không phải ngẫu nhiên mà Real Madrid được coi là một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Đối mặt với Manchester City - đội bóng vừa có chiến thắng 4-0 trước Newcastle ở Premier League, Real Madrid không chỉ kiểm soát trận đấu mà còn thể hiện sự thống trị tuyệt đối.

Carlo Ancelotti, với bản lĩnh của một chiến lược gia lão luyện, xây dựng một hệ thống phòng ngự chắc chắn, với “khối đội hình thấp” cực kỳ hiệu quả. Hệ thống này không chỉ làm nản lòng các cầu thủ Manchester City mà còn gây khó khăn lớn trong việc triển khai lối chơi của đối thủ. Lối chơi pressing mạnh mẽ của Real Madrid khiến đối thủ không thể tìm được khoảng trống, và một khi có cơ hội, Real Madrid liền chuyển từ phòng ngự sang tấn công một cách sắc bén.

Chìa khóa trong chiến thắng 3-1 của Real Madrid là khả năng tổ chức phòng ngự không chỉ từ các hậu vệ mà còn từ tuyến giữa. Tchouameni và Ceballos, dù không phải là những cầu thủ nổi bật nhất, đã tỏ ra rất vững vàng trong các tình huống phòng ngự.

Cả hai đều thể hiện khả năng đọc trận đấu tuyệt vời, không chỉ cắt bóng mà còn phát động tấn công với những pha chuyền dài chính xác. Chính điều này đã làm cho Manchester City, vốn đã cạn kiệt thể lực từ trận lượt đi, không thể xoay sở để lấy lại quyền kiểm soát bóng.

Trái ngược với sức mạnh của Real Madrid, Manchester City của Pep Guardiola lại thể hiện bộ mặt rất yếu kém. Dù có trong tay những ngôi sao hàng đầu thế giới, lối chơi của Manchester City lại không thể áp dụng thành công trước một Real Madrid phòng ngự vững vàng.

Một trong những vấn đề lớn nhất của Manchester City chính là sự thiếu hiệu quả trong các pha pressing. Guardiola nổi tiếng với việc xây dựng một đội bóng có khả năng gây sức ép cao lên đối thủ, nhưng trong trận đấu này, “The Cityzens” đã không thể duy trì sự sắc bén trong những pha tranh chấp.

Các cầu thủ Manchester City đến muộn trong mọi tình huống, không gây đủ áp lực lên các cầu thủ Real Madrid, điều này khiến cho Ancelotti và các học trò dễ dàng duy trì thế trận và triển khai lối chơi.

Hơn nữa, sự thiếu vắng của Erling Haaland lại một khoảng trống lớn trong lối chơi của Manchester City. Không có trung phong cắm sắc bén, Guardiola không thể triển khai chiến thuật tấn công mạnh mẽ mà ông mong muốn.

Những phương án thay thế như Gündogan hay Foden không thể tạo ra sự khác biệt, khiến cho đội bóng thành Manchester trở nên bế tắc. Tốc độ và sự đột phá, những yếu tố Manchester City thường xuyên lợi dụng, đã hoàn toàn biến mất trong trận đấu này.

Trên nền tảng của một hàng phòng ngự chắc chắn, hàng công Real Madrid cũng trải qua đêm rực rỡ. Kylian Mbappe là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng này.

Cầu thủ người Pháp thể hiện phong độ thượng thừa khi ghi cả ba bàn thắng, giúp Real Madrid kết thúc lượt về với tổng tỷ số 6-3. Mỗi pha bóng của cựu sao PSG đều mang dấu ấn riêng biệt, đầy tính đột biến và sự tinh tế, khiến các cầu thủ Manchester City hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản.

Mbappe không chỉ là người ghi bàn mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho lối chơi tấn công của Real Madrid. Anh khiến mọi khán giả phải trầm trồ với khả năng bứt tốc, kỹ thuật cá nhân và sự điềm tĩnh trong những tình huống dứt điểm.

Với một Mbappe đang thăng hoa, Real Madrid như được tiếp thêm năng lượng và tinh thần, khẳng định rằng đội bóng này, khi có đủ lực lượng, luôn sẵn sàng vươn tới những đỉnh cao không tưởng.

Trận đấu tại Bernabeu không chỉ là một thất bại đối với Manchester City mà còn là một cú sốc đối với Pep Guardiola. Dù ông đã từng nói rằng cơ hội của “The Cityzens” chỉ còn 1% sau thất bại ở lượt đi, nhưng thực tế, điều đó không phải là chiến lược giảm bớt áp lực mà là sự thừa nhận sự yếu kém của đội bóng mình. Guardiola không thể làm gì nhiều khi các cầu thủ của ông không thể hiện được phong độ tốt nhất, trong khi Real Madrid luôn duy trì sự ổn định và hiệu quả trong cả phòng ngự và tấn công.

Kết thúc trận đấu, người ta có thể cảm nhận được một sự lột xác từ Real Madrid, một đội bóng có bản lĩnh và chiến thuật sắc bén. Còn Manchester City, dù có tiềm năng lớn, lại trở thành cái bóng mờ của chính mình trong những trận đấu quan trọng. Guardiola, dù là một HLV xuất sắc, cũng phải đối mặt với thực tế rằng đội bóng của ông cần phải thay đổi để tìm lại sức mạnh thực sự.

Sau chiến thắng tại Bernabeu, Real Madrid chứng minh rằng họ không chỉ là đội bóng mạnh nhất trong lịch sử Champions League mà còn là đội bóng có thể chinh phục mọi thử thách. Đoàn quân của Ancelotti giờ đây đứng trước cơ hội tuyệt vời để tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở châu Âu.

Còn với Manchester City, thất bại là một cú hích mạnh mẽ để Guardiola nhìn nhận lại những điểm yếu trong đội hình của mình. Dù có tài năng, Manchester City cần phải điều chỉnh lại chiến thuật và tìm cách cải thiện sự thiếu ổn định trong các trận đấu lớn. Đây có thể là mùa giải thất bại, nhưng chắc chắn Guardiola sẽ không ngừng tìm kiếm giải pháp để đưa đội bóng của mình trở lại mạnh mẽ hơn.

Một kết thúc đầy ý nghĩa cho một chiến dịch, và Real Madrid đã chứng minh rằng khi phòng ngự chắc chắn, họ luôn sẵn sàng vươn lên đỉnh cao.

