Messi muốn lật đổ chủ tịch Laporta

Lionel Messi sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới của Barca vào năm 2026, tạo ra diễn biến có thể làm thay đổi cục diện nội bộ tại CLB.

ionel Messi và gia đình chưa nguôi giận với Chủ tịch đương nhiệm Joan Laporta.

Theo SER Catalunya và ABC, siêu sao người Argentina lên kế hoạch ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào có cơ hội thực sự để giành chiến thắng, ngoại trừ Joan Laporta. Điều này đánh dấu sự trở lại đầy kịch tính của Messi với "Blaugrana", nơi anh đã gắn bó suốt 17 năm trước khi ra đi trong nước mắt năm 2021.

Mục tiêu chính của Messi là lật đổ Laporta – người đang tại vị chủ tịch và là ứng cử viên hàng đầu cho nhiệm kỳ thứ tư tại Barcelona. Lý do chính khiến Messi quyết định hành động xuất phát từ vết nứt sâu sắc trong mối quan hệ với Laporta.

Messi vẫn tin rằng vị chủ tịch hiện tại đã "phản bội lòng tin" của anh vào mùa hè năm 2021. Khi đó, Laporta từng công khai hứa hẹn gia hạn hợp đồng cho Messi – một thỏa thuận đã sẵn sàng ký kết – nhưng cuối cùng lại rút lui vào phút chót do vấn đề tài chính nghiêm trọng của câu lạc bộ.

Laporta từng bị nghi ngờ cố tình để Messi ra đi.

Kết quả, Messi buộc phải rời Barcelona để gia nhập Paris Saint-Germain, quyết định khiến cả gia đình anh và hàng triệu cổ động viên đội bóng xứ Catalonia đau lòng.

Messi thậm chí từng đích thân đến bỏ phiếu ủng hộ Laporta trong cuộc bầu cử năm 2021, nhưng giờ đây, anh coi đó là một sai lầm lớn. Cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona dự kiến diễn ra từ ngày 15/3 đến 15/6/2026.

Giữa tuần này, Laporta cũng chính thức xác nhận ý định tái tranh cử. Ông tự tin vào thành tích quản lý thể thao và kinh tế của mình trong nhiệm kỳ vừa qua, bao gồm hai chức vô địch La Liga, hai Copa del Rey và hai Siêu cúp Tây Ban Nha, cùng với tiến độ cải tạo sân Camp Nou.

Tuy nhiên, sự can thiệp của Messi có thể đặt ra thách thức lớn nhất đối với Laporta trong bầu cử chủ tịch Barcelona. Hiện tại, nhiều ứng viên đối lập trong nội bộ Barcelona đang nỗ lực tận dụng sự ủng hộ của Messi.