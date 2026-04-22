'Messi Hàn Quốc' giàu có

Lee Seung-woo, người từng được biết đến với biệt danh "Messi Hàn Quốc", có mức thu nhập hậu hĩnh khi thi đấu tại quê nhà.

Lee Seung-woo từng là gương mặt gây sốt của bóng đá Hàn Quốc.

Theo báo cáo từ Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc năm 2025, Lee hiện là cầu thủ nội hưởng lương cao nhất K.League. Anh nhận tổng thu nhập lên tới 1,59 tỷ won/năm (khoảng 1,2 triệu USD ), bao gồm tiền lương và các khoản phụ cấp.

Trong một chương trình thực tế tại quê nhà, mức lương của Lee bất ngờ được nhắc đến. Khi được hỏi về việc nằm trong nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất K.League, tiền đạo sinh năm 1998 tỏ ra khá khiêm tốn khi cho biết mình “có thể nằm trong top 5”.

Tiền đạo được mệnh danh là "Messi Hàn Quốc" cũng tiết lộ kế hoạch ý nghĩa khi sẽ dành một phần thu nhập để mua tặng bố mẹ một chiếc xe hơi cao cấp.

Lee từng là tài năng trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá Hàn Quốc. Anh cùng hai cầu thủ đồng hương Paik Seung-ho và Jang Kyul-hee được tuyển chọn gia nhập lò La Masia của Barcelona, nhưng không thể khoác áo đội một do án phạt từ FIFA vào năm 2014.

Lee khi thi đấu cho Barcelona B.

Hiện tại, Lee thi đấu tại quê nhà trong màu áo Jeonbuk Hyundai Motors, sau thời gian gây thất vọng tại châu Âu. Trong hai mùa 2024 và 2025, tiền đạo này chỉ ghi tổng cộng 8 bàn sau 48 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, lần gần nhất Lee được triệu tập là vào năm 2024 nhưng không có đóng góp đáng kể. Tổng cộng, tiền đạo này mới ra sân 12 lần cho ĐTQG. Khả năng anh góp mặt trong thành phần tuyển Hàn Quốc dự FIFA World Cup 2026 là không cao.

Dù vậy, với sức hút cả trong lẫn ngoài sân cỏ, tiền đạo 28 tuổi vẫn đang khẳng định vị thế đặc biệt của mình trong làng bóng đá Hàn Quốc.

