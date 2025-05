Messi đi vào lịch sử Inter Miami

Với cú đúp trận này, Leo ghi tổng cộng 863 bàn trong 1.102 trận đấu chuyên nghiệp. Ở mùa 2025, Messi ghi 13 bàn sau 19 trận trên mọi đấu trường. Anh còn chạm mốc 50 lần góp dấu giày bàn thắng trong mùa giải thông thường ở MLS, gồm 29 bàn và 21 kiến tạo sau 37 lần ra sân. Đây là kỷ lục của Inter Miami.

Phút 27, Sergio Busquets cướp bóng thành công ở giữa sân rồi chuyền cho Messi trước khu vực cấm địa. Siêu sao người Argentina nhẹ nhàng dùng chân trái cứa lòng hiểm hóc từ khoảng cách gần 20 mét, mở tỉ số cho Inter Miami. Đây là pha lập công thứ 98 của Messi từ ngoài vùng cấm trong sự nghiệp đỉnh cao.

Montreal đứng cuối bảng MLS miền Đông, không thể gây khó khăn cho Messi. Phút 68, anh chuyền bóng để Luis Suarez nâng tỷ số lên 2-0. Messi khéo léo vượt qua hậu vệ Montreal trước khi treo bóng cho Suarez dứt điểm trong thế thoáng. Chỉ 3 phút sau, Suarez nhân đôi cách biệt với cú đá cận thành tận dụng sai lầm của trung vệ đối phương.

Phút 87, Suarez đáp lễ bằng đường chuyền sắc nét giúp Messi đối mặt thủ môn rồi nhẹ nhàng bấm bóng qua người để hoàn tất cú đúp.

Mặc dù vậy, hàng thủ Inter Miami vẫn để Montreal có 2 bàn thắng ở hiệp 2 do công của Dante Sealy và Victor Loturi. Dù có 3 điểm, Inter Miami vẫn đứng thứ 6 MLS miền Đông, kém đội đầu bảng Philadelphia Union 7 điểm.

Inter Miami sẽ tiếp tục hành trình tại MLS bằng trận gặp Columbus vào ngày 1/6, trước khi bước vào giải FIFA Club World Cup 2025.

