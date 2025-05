Messi và Suarez lập đội bóng mới

Hôm 27/5, Suarez đã công bố kế hoạch thành lập một đội bóng chuyên nghiệp tại quê hương Uruguay. Ngôi sao 38 tuổi này cũng thông báo mời Messi tham gia vào dự án.

Trong một video được đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội của mình, Suarez thông báo rằng đội bóng mới của anh sẽ mang tên LSM (tiền thân là Deportivo LS) và sẽ bắt đầu thi đấu ở giải hạng tư của Uruguay.

"Deportivo LS là một giấc mơ được ấp ủ từ năm 2018. Chúng tôi đã phát triển rất nhanh khi đội đã có hơn 3,000 thành viên đăng ký", Suarez chia sẻ. "Tôi muốn mang đến cho bóng đá Uruguay những cơ hội và tạo sân chơi để thanh thiếu niên và trẻ em có thể phát triển".

Suarez chia tay đội tuyển quốc gia vào tháng 9/2024. Hiện tiền đạo 38 tuổi vẫn chơi bóng cho Inter Miami tại giải MLS. Suarez đã có 6 mùa giải thi đấu cùng Messi tại Barcelona và tiếp tục là đồng đội trong hai năm qua tại Inter Miami.

"Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi được Suarez tin tưởng. Tôi hy vọng sẽ góp sức mình để tiếp tục phát triển và sát cánh cùng cậu ấy trong dự án", Messi nói trong video ra mắt của Suarez.

Hiện vẫn chưa rõ vai trò cụ thể của Messi trong dự án này. Các phương tiện truyền thông địa phương tin rằng M10 sẽ là một trong những đối tác lớn của CLB. Ngoài ra, Alvaro Recoba, cựu cầu thủ đội tuyển Uruguay và Inter Milan, sẽ là huấn luyện viên của đội bóng.

Thông báo ra mắt CLB mới của Suarez nhanh chóng thu hút hơn 40,000 người theo dõi chỉ trong 2 giờ đăng tải.

Năm 2018, Suarez cùng gia đình đã mở một khu phức hợp thể thao tại Ciudad de la Costa, ngoại ô Montevideo. Khu phức hợp này có một sân cỏ nhân tạo có sức chứa 1.400 khán giả, cùng với nhiều sân bóng lớn nhỏ khác.

