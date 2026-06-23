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Xã hội

Mekkhala là cơn bão tháng 6 mạnh nhất 22 năm qua

  • Thứ ba, 23/6/2026 10:13 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Đêm 22/6, bão Mekkhala mạnh lên cấp 16, là cơn bão tháng 6 mạnh nhất trong 22 năm qua tại Tây Bắc Thái Bình Dương, đồng thời là siêu bão thứ hai trong năm nay trên khu vực này.

Siêu bão Mekkhala mạnh nhất trong tháng 6 suốt 22 năm qua.

Vào 4h sáng 23/6, tâm siêu bão Mekkhala ở khoảng 18,8N-125,2E, trên vùng biển khu vực phía đông của đảo Luzon (Philippines) với cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Cũng trong sáng nay, bão bắt đầu đổi hướng di chuyển lên phía bắc, đi dọc theo vùng biển phía đông Philippines để hướng về phía đảo Okinawa và miền nam Nhật Bản.

Dự báo 12 - 24 giờ tới, siêu bão Mekkhala di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 5km/h, có dấu hiệu đổi hướng di chuyển lên phía bắc, hướng về phía vùng biển phía nam của Nhật Bản, cường độ vẫn duy trì ở cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

Sau đó, bão đổi hướng di chuyển theo hướng bắc, tiếp theo là hướng đông bắc, hướng về phía vùng biển phía vịnh Tosa của Nhật Bản và suy yếu dần. Cơ quan khí tượng Việt Nam đang theo dõi diễn biến của cơn bão này.

Đặc biệt, ngoài siêu bão Mekkhala, ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương lúc này cũng vừa mới hình thành áp thấp nhiệt đới mới, vị trí lúc 4h sáng nay (23/6) ở vào khoảng 14,9N-146,2E.

Áp thấp nhiệt đới này cũng có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới, hướng di chuyển song song với siêu bão Mekkhala và không di chuyển vào Biển Đông.

Như vậy, bão Mekkhala trở thành siêu bão thứ hai trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay, đồng thời là cơn bão mạnh nhất Tây Bắc Thái Bình Dương trong tháng 6 suốt 22 năm qua.

Trước đó, tháng 4/2026, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương ghi nhận siêu bão đầu tiên là Sinlaku.

Như vậy, 2 trong số 7 cơn bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay là siêu bão, báo hiệu mùa bão số lượng có thể không nhiều nhưng nguy cơ xuất hiện nhiều siêu bão, trong bối cảnh El Nino rất mạnh có thể sắp xảy ra.

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https://tienphong.vn/mekkhala-la-con-bao-thang-6-manh-nhat-22-nam-qua-post1853589.tpo

Theo Nguyễn Hoài/Tiền Phong

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