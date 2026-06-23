Mùa mưa bão năm 2026: Dự báo 16 - 19 đợt mưa lớn diện rộng trên cả nước

Mùa mưa bão năm nay, dự báo mưa lớn diện rộng có thể xảy ra 16 - 19 đợt trên cả nước (ít hơn trung bình nhiều năm), chủ yếu từ cuối tháng 6 tới tháng 11.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mùa mưa bão năm 2026, dự báo xuất hiện 8 - 10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 3 - 5 cơn ảnh hưởng đất liền. Mưa lớn diện rộng có thể xảy ra 16 - 19 đợt, chủ yếu từ cuối tháng 6 đến 11/2026.

Dự báo xảy ra 16 - 19 đợt mưa lớn diện rộng trên cả nước trong mùa mưa năm nay. Ảnh minh họa. Minh Quyết/TTXVN.

Thông tin cụ thể tại Hội nghị Dự báo, cảnh báo sớm tình hình khí tượng thủy văn năm 2026, diễn ra sáng 23/6, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, ENSO (gồm hai pha trái ngược nhau là El Nino - hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và đông Thái Bình Dương và La Nina - lớp nước biển bề mặt ở khu vực nói trên lạnh đi dị thường) đã chuyển sang trạng thái El Nino với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương trong tuần đầu tháng 6/2026 cao hơn trung bình nhiều năm 0,9 độ C.

Dự báo 3 - 6 tháng tới, hiện tượng ENSO duy trì trong trạng thái El Nino với cường độ mạnh, đặc biệt xác suất xảy ra El Nino rất mạnh tăng lên mức 63% vào thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027.

Với diễn biến về khả năng EL Nino trên, dự báo mùa bão trên Biển Đông năm nay có khả năng xuất hiện thấp hơn trung bình nhiều năm, với 8 - 10 cơn. Trong đó, có 3 - 5 cơn ảnh hưởng đất liền, tập trung tháng 7 - 9/2026 ở Bắc Bộ và tháng 10 - 11 tại Trung Bộ; không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông khoảng 10-12 cơn, ảnh hưởng đất liền khoảng 4-5 cơn).

Dự báo bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng tập trung nhiều từ tháng 7 đến 9/2026 tại Bắc Bộ và tháng 10 - 11/2026 ảnh hưởng Trung Bộ.

Về nắng nóng, ông Lâm cho biết, dự báo tháng 7 - 9/2026, nắng nóng tiếp tục xảy ra và số ngày nắng nóng có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm và cao hơn so với cùng kỳ năm 2025 tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ.

"Từ khoảng đầu tháng 9/2026, nắng nóng sẽ dần suy giảm tại Bắc Bộ và từ nửa cuối tháng 9/2026 sẽ suy giảm tại khu vực Trung Bộ. Nhiệt độ trong các tháng từ nay đến cuối năm 2026 dự báo cao hơn 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ", ông Lâm thông tin.

Đối với xu thế mưa, dự báo mưa lớn diện rộng có thể xảy ra khoảng 16-19 đợt trên cả nước (ít hơn trung bình nhiều năm), chủ yếu xảy ra vào các tháng mùa mưa từ cuối tháng 6 đến tháng 11/2026. Mùa mưa có khả năng kết thúc sớm ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Dự báo tại Bắc Bộ, trong tháng 9/2026, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn 5 - 20% so với trung bình nhiều năm. Tháng 7, tháng 10 cao hơn trung bình nhiều năm 5 - 20%; tháng 8, tháng 11 và tháng 12 cao hơn 10-30% so với trung bình nhiều năm, riêng Đông Bắc Bộ cao hơn 25 - 50% trong tháng 8/2026.

Tại khu vực Trung Bộ, ông Lâm cho hay, trong tháng 7/2026, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tháng 9, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn 5-20%; tháng 10 cao hơn 5 - 20%; tháng 8, tháng 11 và tháng 12 cao hơn 10 - 30% so với trung bình nhiều năm (riêng Thanh Hóa đến Huế cao hơn 25 - 50% trong tháng 8/2026 và khu vực Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn 20 - 40% trong tháng 12/2026).

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ tháng 7 - 9/2026, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng tháng 7/2026 cao hơn 5 - 15% tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ.

Từ tháng 10 - 12/2026, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm, trong đó tháng 12 thấp hơn 20 - 40%.