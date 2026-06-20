Bão Mekhala ngoài khơi Philippines tiếp tục mạnh lên, có thể giật cấp 16

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin dự báo đường đi của bão Mekhala, đồng thời nhận định cường độ mạnh nhất của bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 16.

Tin bão Mekhala mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, sáng 20/6, áp thấp nhiệt đới ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Mekhala. Đây là cơn bão thứ 7 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Đường đi của cơn bão Mekhala. Nguồn: Cơ quan khí tượng Nhật Bản.

Đến 16h cùng ngày, vị trí tâm bão Mekhala ở vào khoảng 14,4N-136,2E, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11. Hiện bão còn cách khu vực phía Đông của Philippines khoảng 2.000 km.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, cường độ mạnh nhất của bão cấp 12 giật cấp 16. Khoảng 24/6, khi bão di chuyển tới khu vực phía Bắc của đảo Luzon (Philippines), bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, hướng về vùng biển phía Đông của đảo Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực phía Đông Nam Nhật Bản.

"Chưa có dấu hiệu bão Mekhala di chuyển vào Biển Đông của Việt Nam. Cơ quan khí tượng Việt Nam vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão này", Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin.

Tin mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ

Cơ quan khí tượng cho hay, chiều tối và đêm nay 20/6, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ mưa to trên 90 mm. Khu vực phía nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Ngoài ra, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy, vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh ở khu vực Nam Phú Thọ có xu hướng dịch chuyển về phía Hà Nội.

Khoảng 1-4 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa cho các phường, xã phía nam của Hà Nội, sau đó mở rộng sang các phường, xã khác thuộc khu vực này.

Trong mưa dông, khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.