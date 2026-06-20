Tin mới nhất về đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong 5 ngày tới

Từ ngày 21-22/6, Bắc Bộ và miền Trung tiếp tục nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Nắng nóng ở Bắc Bộ giảm dần sau ngày 25/6.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ trong đêm 20 và ngày 21/6 có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày trời nắng, khu vực trung du và đồng bằng xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Từ đêm 21-22/6, Bắc Bộ chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên nhiệt độ thấp hơn.

Từ khoảng ngày 25/6, cường độ nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Riêng phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối và tối 22/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Từ ngày 23-24/6, Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ khoảng ngày 25/6, cường độ nắng nóng giảm dần. Từ chiều tối và đêm 24-25/6, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu ở vùng núi và trung du, thời gian mưa nhiều vào chiều tối và ban đêm.

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, còn duy trì đến khoảng ngày 25-26/6 trước khi có xu hướng dịu dần.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong giai đoạn này tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác trên diện rộng hơn.