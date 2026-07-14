Lào Cai cần biến tiềm năng, lợi thế thành nguồn lực phát triển

Thủ tướng đề nghị Lào Cai tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển dựa trên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động...

Sáng 14/7, tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng “hai con số”; giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57; cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở ngành địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra

Báo cáo của Tỉnh ủy Lào Cai tại cuộc họp cho biết, vượt lên những khó khăn, thách thức, với không gian phát triển mới, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, thống nhất của hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân cùng quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự đổi mới trong phương pháp tổ chức thực hiện, 6 tháng đầu năm 2026, Lào Cai đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, đạt 9,01%, cao hơn bình quân chung cả nước, đứng thứ 4 trong khu vực và thứ 15 toàn quốc; thu ngân sách đạt trên 11.300 tỷ đồng , bằng 64% dự toán, tăng 21,3% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 47%, đứng thứ 5 toàn quốc.

Các động lực tăng trưởng lợi thế như kinh tế cửa khẩu, sản xuất công nghiệp, dịch vụ du lịch được khai thác hiệu quả; số dự án mới được cấp chủ trương đầu tư tăng 31% với tổng mức đầu tư tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 47,2% kế hoạch (đứng thứ 5/34), cao hơn bình quân cả nước (35,5%) .

Hạ tầng kinh tế-xã hội, cải cách hành chính, có chuyển biến tích cực; hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đạt 64%, đứng thứ 3 cả nước. Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt kết quả khá, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết số 57-NQ/TW cao nhất cả nước; là tỉnh đầu tiên ban hành tiêu chí và triển khai mô hình “thôn số”, “thôn thông minh”.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được bảo đảm, nhất là vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững và củng cố vững chắc, đời sống nhân dân các xã, phường biên giới ngày càng phát triển, yên tâm sinh sống, giữ rừng, giữ đất, giữ biên cương.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã phân tích làm rõ những tiềm năng, thế mạnh, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình phát triển của tỉnh Lào Cai, cũng như giải đáp những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo thành phố.

Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của thành phố, cũng như các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả hết sức tích cực và quan trọng bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, khó khăn, thách thức mà tỉnh Lào Cai đang phải đối mặt, trong đó quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, xuất phát điểm thấp, nội lực còn hạn chế.

GRDP 6 tháng thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn để đạt mục tiêu cả năm; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa tương xứng và còn chậm; tỷ trọng kinh tế số chỉ đạt 9,46% GRDP.

Thu hút đầu tư FDI còn hạn chế; chưa thu hút được các dự án quy mô lớn, các doanh nghiệp công nghệ cao vào các lĩnh vực trọng điểm.

Cùng với đó, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, liên xã, hạ tầng số, điện, viễn thông còn chưa đồng bộ, hiện đại, bao phủ toàn diện. Việc triển khai một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án tồn đọng còn là “điểm nghẽn.”

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn bất cập. Chất lượng giáo dục toàn diện có mặt còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động kỹ thuật cao đáp ứng các ngành công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế số… còn thiếu hụt.

Giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Thường xuyên chịu ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, bão lũ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Phát triển kinh tế biên mậu, đưa Lào Cai thành trung tâm logistics thông minh, hiện đại

Về quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Lào Cai tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; nhất là Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2; 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; các Nghị quyết số 109, 180, 168, 169 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I.

Trong bối cảnh việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số đang là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Lào Cai, Thủ tướng cho rằng yêu cầu đặt ra là phải không ngừng đổi mới tư duy, cách thức triển khai; phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo của địa phương; biến khó khăn thành động lực, biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược, biến tiềm năng, lợi thế khác biệt thành nguồn lực phát triển; hành động quyết liệt, hiệu quả; kiên định, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Bên cạnh phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, Thủ tướng đề nghị Lào Cai tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển dựa trên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh... và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng; xây dựng kịch bản, nhiệm vụ đối với từng ngành, từng lĩnh vực theo tháng, theo quý, trong đó nhận diện rõ những dư địa còn tiềm năng phát triển, các động lực tăng trưởng mới, các ngành kinh tế mũi nhọn cần tập trung khai thác như kinh tế cửa khẩu, công nghiệp chế biến sâu, khai khoáng, nông nghiệp sinh thái, lâm nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng…

Cùng đó, Lào Cai cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành kinh tế động lực. Phát triển công nghiệp theo hướng xanh, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu tập trung; thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo.

Tập trung phát triển kinh tế biên mậu, đưa tỉnh trở thành trung tâm logistics thông minh, hiện đại. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỉnh trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc và cả nước, dựa trên hạ tầng hiện đại, sản phẩm du lịch đặc trưng và các khu du lịch trọng điểm.

Phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, chuỗi giá trị cao; phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP gắn với du lịch, dịch vụ, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Lào Cai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng lưu ý tỉnh phải tiếp tục duy trì tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%; áp dụng KPI đánh giá tiến độ theo tháng, quý; kiên quyết điều chuyển vốn chậm sang dự án giải ngân tốt.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và quyết liệt giải ngân số vốn kéo dài sang năm 2026; chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tiếp nhận, phân bổ và triển khai ngay các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 sau khi được Trung ương giao vốn.

Thủ tướng cũng yêu cầu Lào Cai phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan Trung ương để tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, nhất là những quy định chồng chéo, chưa đồng bộ.

Đồng thời, rà soát và triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ Quy hoạch tỉnh; tập trung phát triển các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng dựa trên lợi thế về kết nối quốc tế, kết nối liên vùng, liên tỉnh.

Mặt khác, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ và hiện đại, có tính liên kết, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh, liên vùng, quốc tế, hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, hạ tầng công nghệ...

Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh như Dự án Cảng hàng không quốc tế Sa Pa, Đề án xây dựng cửa khẩu thông minh... và các dự án trọng điểm quốc gia như Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc…; đồng thời đẩy mạnh xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài của tỉnh ngay trong năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lào Cai quán triệt và triển khai đồng bộ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, bảo đảm người dân chưa có đủ điều kiện để sở hữu nhà, được tiếp cận quỹ nhà ở cho thuê, giá hợp lý.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, ưu tiên bố trí, dành quỹ đất thỏa đáng, để phát triển nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê gắn với các khu công nghiệp, khu chế xuất; khẩn trương xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030.

Liên quan việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng đề nghị tiếp tục tinh gọn bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả; rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi, hiệu quả về phân cấp, phân quyền cho cấp xã, để có kiến nghị cụ thể.

Rà soát đội ngũ cán bộ để bố trí, sắp xếp phù hợp; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư.

Về việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung tạo đột phá, trong đó ưu tiên xử lý các điểm nghẽn về lõm sóng, thiếu điện, đồng thời triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Mặt khác, Thủ tướng nhấn mạnh phải bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, dân tộc, tôn giáo, nhất là hỗ trợ đồng bào dân tộc thoát nghèo, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, bảo đảm các dịch vụ thiết yếu..; thực hiện tốt chương trình khám sức khỏe định kỳ; chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027; bảo đảm hoàn thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp đợt 1 và tiếp tục khởi công 5 trường còn lại, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên.

Tập trung triển khai thực hiện và tăng cường quản lý, giám sát có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, không để trùng lặp, dàn trải, lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện khẩn trương, hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”; tổ chức tốt các hoạt động tri ân và thực hiện chính sách đối với người có công, thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ… nhân ngày 27/7.

Chú trọng củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quản lý đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Tăng cường hợp tác kinh tế và phát triển kinh tế cửa khẩu an toàn, an ninh, kỷ cương.

Cơ bản thống nhất về nguyên tắc với các đề xuất của tỉnh Lào Cai, Thủ tướng giải đáp một số kiến nghị cụ thể, đồng thời giao các Bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu nội dung để phối hợp xử lý và chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ trung tâm tỉnh Lào Cai, dành một phút tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng cả cuộc đời cho đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng cũng tới thăm, tặng quà động viên gia đình cụ bà Trần Thị Vinh, 92 tuổi, là mẹ liệt sỹ, vợ lão thành cách mạng, tại tổ dân phố Đồng Tâm, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.