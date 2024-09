Megan Fox đã khác

Megan Fox trong vai robot nóng bỏng Alice, được khen diễn xuất đa dạng, cứu kịch bản phim "Subservience" dễ đoán và nhảm nhí.

Dự án kinh dị khoa học viễn tưởng Subservience được phát hành ngày 13/9, đánh dấu sự trở lại của Megan Fox sau hàng loạt tác phẩm gây thất vọng. Trong phim, cô đảm nhận vai Alice - một robot sở hữu trí thông minh, chuỗi cảm xúc giống hệt người thật.

Alice được Nick (Michele Morrone đóng) mua về để giúp phụ việc nhà trong lúc vợ anh Maggie (Madeline Zima thủ vai) bệnh nặng. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra sau đó là cú sốc đối với Maggie khi Alice tìm mọi cách thay thế, chiếm lấy vị trí của cô bằng mọi cách.

"Nổi loạn trong phim kinh dị nhảm nhí"

Fox trong tạo hình Alice được mô tả là "robot nóng bỏng và độc ác". Mỗi khi chạm mặt Nick, Alice gần như chỉ mặc áo ngực với mục đích khơi gợi ham muốn của người đàn ông này. Có một cảnh hai nhân vật làm tình trong toilet và đây được xem là cảnh nóng bạo liệt, khiến phim gây tranh cãi nhưng vẫn được chú ý.

Mặc dù chỉ chấm 2/5 sao do kịch bản dễ đoán (nói lên mối đe dọa mà AI gây ra đối với con người), đồng thời chê Subservience là "phim kinh dị nhảm nhí", The Guardian lại ghi nhận diễn xuất tiến bộ của Fox.

Bạn gái Machine Gun Kelly trước nay luôn bị chê thiếu biểu cảm do không trau dồi kỹ năng, hoặc do ảnh hưởng của việc tiêm botox quá đà. Nhưng trong vai Alice, Fox đã âm thầm đáp trả những kẻ chỉ trích mình.

Ẩn sau một robot được lập trình sẵn với gương mặt đơ cứng thường thấy, Alice đôi lúc có những biểu cảm sống động, đủ nét vui vẻ rạng rỡ của một phụ nữ khao khát tình yêu nhưng cũng cho thấy sự ranh mãnh, nguy hiểm và toan tính.

Cảnh nóng gây sốc của Megan Fox và Michele Morrone. Ảnh: YT.

Fox chứng tỏ cô hoàn toàn phù hợp với dạng vai này. Diễn biến tâm lý của nhân vật thay đổi liên tục từ đầu, nhưng sự bất ổn vẫn hiện diện, kéo dài. Một số biểu cảm khó hiểu của Fox khiến cho Alice không bị nhàm chán.

"Subservience đã có thể trở thành một tác phẩm kinh điển nếu bộ phim xây dựng thông minh hơn, kịch bản lớp lang hơn và có cú twist", một nhà phê bình đánh giá.

Trong khi đó, Screenrant tin Fox có thể thay đổi nhận định của số đông về diễn xuất của cô, đồng thời cho rằng Subservience giống phiên bản làm lại của phim kinh dị M3gan (2022), chỉ khác ở chỗ sở hữu chủ đề dành cho người lớn hơn. Đó là yếu tố giúp phim có sức hút.

Trả lời phỏng vấn Comicbook Movie, đạo diễn S.K. Dale dành lời khen cho nỗ lực bứt phá khỏi vùng an toàn Fox trong phim này. Anh nói nữ diễn viên sinh năm 1986 rất tinh tế ở việc cân bằng cảm xúc nhân vật, mượn các chuyển động chậm rãi và uyển chuyển của một diễn viên múa ballet vào Alice, để khiến robot trông có chiều sâu hơn.

Sự nghiệp mờ nhạt trong 10 năm

Tham gia Subservience là quyết định sáng suốt của Fox sau khi bị chê diễn xuất dở tệ trong Expend4bles (tựa Việt: Biệt đội đánh thuê 4). Lần đầu tham gia series, cô được giao vai Gina, bạn gái của Christmas. Los Angeles Times và nhiều trang khác đánh giá Fox tẻ nhạt, trợn mắt quá nhiều, chỉ có nhan sắc hút người xem.

Vai này khiến cô nhận giải Nữ diễn viên phụ tệ nhất tại Mâm xôi Vàng 2024. Cũng trong đêm này, Fox còn ê chề khi được gọi tên "thắng" hạng mục Nữ chính tệ nhất cho vai diễn Alana Hart trong Johnny and Clyde.

Megan Fox ê chề vì nhiều phim bị chê. Ảnh: Page Six.

Trở lại năm 2022, Fox ghi hình 5 tác phẩm nhưng nhiều trong số đó vấp phản ứng trái chiều. Tạp chí Variety từng xếp Big Gold Brick, bộ phim hài đen có Fox góp mặt, vào danh sách những tác phẩm thảm họa của năm.

"Ngớ ngẩn và đáng thất vọng" là những gì giới phê bình hình dung về Big Gold Brick. Trong vai Jacqueline Deveraux, Fox liên tục cởi đồ, khoe thân phản cảm. Dù tự tin "vỗ ngực xưng tên" là tác phẩm khiến người xem phải cân não, đối với Nicolas Rapold của New York Times, tâm huyết của đạo diễn Brian Petsos chỉ được công nhận ở tiêu đề, đừng nên xem phim.

Midnight in the Switchgrass, bộ phim kết duyên cho Fox và Machine Gun Kelly, tại thời điểm ra mắt chỉ chỉ đạt 17% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, phần còn lại là lời chê từ giới phê bình. "Họ tạo ra bầu không khí có vẻ nhếch nhác nhưng thực tế không có gì đặc biệt. Phim toàn những câu thoại vô cảm, câu chuyện nửa vời", New York Times bình luận.

Theo Variety, trong hơn thập kỷ qua, Megan Fox không có dự án gây tiếng vang hay bùng nổ phòng vé. Cô chủ yếu được nhớ tới nhờ những lần ăn mặc hở hang và mối tình độc hại với rapper kém 4 tuổi.

Nhưng với tác phẩm mới nhất Subservience, Fox được kỳ vọng quay lại quỹ đạo thành công nếu tiếp tục cân nhắc, chọn ra các tác phẩm phù hợp.