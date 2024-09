Mỹ nhân đe dọa vị trí bạn gái 'Người Nhện'

Theo giới chuyên môn, sự nổi lên của sao "Wednesday" Jenna Ortega có thể đe dọa vị trí mà Zendaya đang được tung hô.

Sự nổi lên nhanh chóng của Zendaya từ ngôi sao Disney thành diễn viên trẻ có khả năng sinh lời nhất Hollywood là bước ngoặt ấn tượng. Trong vòng chưa đầy một thập kỷ, Zendaya từ cô bé "chân ướt chân ráo" vào nghề đã trở thành cái tên chủ chốt trên thảm đỏ, góp mặt trong nhiều phim triệu USD như Dune, Spider-Man, Challengers...

Nhưng theo Business Insider, hiện, bạn gái Tom Holland được khuyên không nên ngủ quên trên chiến thắng và cần nhìn lại phía sau - khi Jenna Ortega đang tiến đến rất gần vị trí của cô.

Mới đây, Ortega lập cú hit phòng vé lớn nhất sự nghiệp khi tác phẩm kinh dị kỳ ảo Beetlejuice Beetlejuice đạt doanh thu mở màn cao thứ hai tại phòng vé trong nước với 110 triệu USD . Đây là phần tiếp theo của bộ phim kinh điển năm 1988 do Tim Burton đạo diễn.

"Jenna Ortega vươn lên theo một số cách giống với Zendaya, nhưng cô lại là màu sắc hoàn toàn khác. Liệu cô ấy có thể đạt tới đỉnh cao?", Business Insider đặt câu hỏi.

Công thức tạo thành công

Jenna Ortega sinh năm 2002, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ bé với series hài/chính kịch Jane the Virgin (2014–2019). Sau đó, cô nổi tiếng khi vào vai Harley Diaz trong phim Stuck in the Middle của Disney và lồng tiếng cho nhân vật công chúa Isabel ở phim hoạt hình Elena of Avalor.

Với Zendaya, sau thời kỳ Shake It Up và KC Undercover của Disney, cô tham gia vai diễn trưởng thành hơn - Rue Bennett - trong Euphoria của HBO. Con đường của Ortega cũng tương tự. Ortega đã thành công rực rỡ với vai diễn có chiều sâu của loạt phim ăn khách Wednesday, chiếu trên Netflix.

Hiện, Ortega tiến thêm bước mới trong sự nghiệp điện ảnh thực thụ, chứng minh giá trị của một ngôi sao có khả năng kiếm tiền giỏi khi dẫn dắt thành công loạt phim Beetlejuice Beetlejuice.

Thực tế, rất khó để bất kỳ diễn viên nữ nào ở độ tuổi 20 có thể thách thức Zendaya trong việc chiếm được trái tim và ví tiền của khán giả trẻ. Nhưng Ortega lại làm được điều đó. Cô luôn gây tò mò cho giới chuyên môn lẫn khán giả ở cách lựa chọn dự án. Trong khi Zendaya không còn xa lạ với dạng vai có tâm lý buồn, sầu đời, các dự án của Ortega thường thiên về thể loại ly kỳ và kinh dị, ví dụ vai diễn Ellie Alves trong You, và tất nhiên phải kể nét diễn vô cảm đến hoàn hảo của cô trong vai Wednesday Addams.

Winona Ryder dành nhiều lời khen ngợi Jenna Ortega khi diễn cùng. Ảnh: CBR.

"Zendaya hướng theo hình ảnh ngôi sao Hollywood cổ điển (ngoài việc diễn xuất còn có thể hát, nhảy), các nhân vật mà Jenna chọn thường mang tính mỉa mai, có câu chuyện hấp dẫn hơn, từ đó ấn tượng về cô ấy khác biệt hơn. Điều đó khiến Jenna trở thành diễn viên hoàn hảo cho hành trình trở lại Beetlejuice của Burton", BI viết.

Trong Beetlejuice Beetlejuice, Ortega đóng vai Astrid Deetz, con gái tuổi teen của Lydia Deetz (Winona Ryder). Nhân vật phát hiện ra mô hình bí ẩn của thị trấn trên gác xép và cánh cổng đến Afterlife, giải thoát Betelgeuse (hay còn gọi Beetlejuice, do Michael Keaton thủ vai).

CBR nhận định Astrid Deetz như được tạo ra cho Ortega. Trang này khen ngợi: "Diễn xuất của Jenna thật đáng kinh ngạc. Cô ấy xoay sở để khiến người xem cảm thấy Astrid như một nhân vật mới mẻ và độc đáo, trong khi vẫn làm gợi nhớ đến thời tuổi teen của bà Lydia từ bộ phim gốc".

Ngôi sao hạng A của Hollywood

Với sự thể hiện nổi bật trong Beetlejuice Beetlejuice, Ortega được cây bút Adam White của The Independent tán dương là diễn viên gen Z hàng đầu, thậm chí giỏi hơn những đồng nghiệp cùng thời vì chỉ tập trung vào phim ảnh và liên tục sắm vai diễn thú vị.

Nhờ phim này, nhiều người gọi Ortega là "nữ hoàng phim kinh dị thế hệ mới". Trước đó, Hollywood Reporter còn có bài viết ghi Ortega là "nỗi ám ảnh của gen Z" khi đa số phim của cô, trong đó có Wednesday, đều mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho người xem.

Trong danh sách 10 ngôi sao hạng A mới do Hollywood Reporter bình chọn, Ortega được xếp chung với đàn anh chị như Timothée Chalamet, Austin Butler, Anya Taylor-Joy và Zendaya. Hollywood đang đặt cược vào sức hút của ngôi sao sinh năm 2002 để hồi sinh doanh thu phòng vé.

Về phim rạp, Ortega góp mặt trong hai phần phim kinh dị Scream với doanh thu lần lượt là 140 triệu USD và 160 triệu USD . Hiện, nữ diễn viên nhận cát-xê hàng triệu USD cho một phim và ê-kíp của Ortega nói rằng cô xứng đáng với điều đó.

Theo Business Insider, Ortega đang tận dụng tốt mọi chất liệu mà cô có và đi đúng đường, tuy nhiên cần phải thật tỉnh táo để không chệch khỏi quỹ đạo đã vạch ra.

Jenna Ortega được gọi là "nữ hoàng phim kinh dị thế hệ mới". Ảnh: @jennaortega.

Theo một nhà sản xuất Hollywood, Ortega có tiếp tục tỏa sáng hay không phụ thuộc nhiều vào cách cô chọn dự án. Lợi thế của sao trẻ ngày nay là có thể cân nhắc tham gia phần mới của một dự án kinh điển đã có hoặc bản làm lại từ phim gốc. Điều đó giúp họ dễ tiếp cận khán giả vì thương hiệu phim họ tham gia đã sở hữu lượng người hâm mộ từ trước.

"Ai cũng biết Jenna diễn xuất tuyệt vời, song điều thôi thúc nhiều khán giả đến rạp xem Beetlejuice Beetlejuice vì họ vốn yêu thích tác phẩm gốc của đạo diễn Tim Burton", BI nhận định.

Chuyện tương tự xảy ra với Zendaya và loạt Dune. Cho dù cô có vào vai Chani hay không, những người hâm mộ cuốn sách gốc vẫn mua vé đến thưởng thức bản chuyển thể trên màn ảnh rộng.