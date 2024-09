Con gái ông Obama bị chê mặc xấu

Malia Obama xuất hiện với bộ trang phục bị nhận xét giống khăn trải bàn. Sau đó, cô thừa nhận không hiểu nhiều về thời trang.

Page Six đưa tin ngày 8/9 (giờ địa phương), Malia Obama tham gia Liên hoan phim Mỹ Deauville lần thứ 50 để quảng bá cho tác phẩm đầu tay do cô đạo diễn, phim ngắn The Heart.

Con gái đầu lòng của cựu tổng thống Mỹ diện bộ trang phục do Vivienne Westwood thiết kế gồm áo crop-top hở vai kết hợp chân váy đồng điệu họa tiết kẻ sọc. Cô phối cùng boots da cao cổ và không đeo nhiều phụ kiện.

Nhiều người nhận xét bộ đồ của Malia là "thảm họa", trông giống khăn trải bàn được chắp vá cẩu thả, số khác cho rằng outfit này phù hợp với street style, nhưng phong cách thời trang thảm đỏ thì không.

Trên trang cá nhân, Malia cho biết cô không hiểu nhiều về thời trang, nhưng thấy vui khi được diện thiết kế của thương hiệu đến từ Anh.

Con gái ông Obama xuất hiện trên thảm đỏ. Ảnh: TheImageDirect.

Trong cuộc phỏng vấn ở sự kiện, Malia bày tỏ sự phấn khích khi xuất hiện trong bầu không khí nhộn nhịp. Cô nói: "Tôi ít khi nào làm điều này như trước đây. Tôi hơi sợ một chút, nhưng chủ yếu là háo hức".

Hồi đầu năm, Malia đã giới thiệu tác phẩm The Heart ở Liên hoan phim Sundance và được ban tổ chức xếp vào hạng mục Phim viễn tưởng ngắn của Mỹ. Bộ phim xoay quanh câu chuyện một người đàn ông gặm nhắm nỗi cô đơn và đau buồn vì mất mẹ, đồng thời cố gắng hoàn thành tâm nguyện kỳ lạ của bà trước lúc qua đời.

Malia cho biết tác phẩm đề cập những đồ vật bị mất, con người cô đơn, sự tha thứ và hối tiếc. Con gái Obama hy vọng công chúng cảm thấy bớt cô đơn, hoặc ít nhất đừng lãng quên những điều dịu dàng trong cuộc sống.

Tuy nhiên, bộ phim nhiều ý kiến trái chiều. Trên trang web Letterboxd, có người chê The Heart là "phim ngắn nửa vời", "khủng khiếp", chỉ chấm phim 3,2/5 sao.