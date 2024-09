Mẹ của Han So Hee liên tục vay tiền

Mẹ Han So Hee được kể liên tục vay tiền con gái. Từng có khoảng thời gian nữ diễn viên cắt đứt liên lạc với mẹ cũng vì chuyện này.

Chosun đưa tin hôm 3/9, YouTuber Lee Jin Ho đăng video có tiêu đề: "Cho tôi vay tiền: Tin tức gây sốc từ mẹ của Han So Hee". Trong clip, Lee Jin Ho kể từng nói chuyện với bà Shin (mẹ nữ diễn viên) và người phụ nữ này tiết lộ không muốn làm gánh nặng cho con gái, cũng như chuyện bị Han So Hee cắt đứt liên lạc vì liên tục vay tiền.

"Mặc dù Han So Hee đã cắt đứt quan hệ với mẹ, nhưng không dễ để cô ấy chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này. Sau tuyên bố của Han So Hee, có một khoảng thời gian mẹ con họ không nói chuyện, nhưng bà Shin vẫn tiếp tục liên lạc, duy trì việc giao tiếp với con gái", Lee Jin Ho cho biết.

Han So Hee được cho là từng cắt đứt liên lạc với mẹ. Ảnh: Chosun.

Người này kể tiếp: "Nhưng sự thật là bà Shin chỉ muốn yêu cầu sự giúp đỡ tài chính từ con gái. Bà thậm chí tìm tới công ty quản lý của Han So Hee, khiến các nhân viên trong công ty vô cùng bối rối".

Han So Hee sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ ly hôn khi cô mới 5 tuổi. Sau đó, nữ diễn viên sống cùng bà. Khi vào trung học, người bà tìm nhiều cách để đưa Han So Hee đến sống cùng mẹ, nhưng mẹ của cô lại từ chối.

Theo Lee Jin Ho, trước khi nổi tiếng, Han So Hee đã vật lộn với những khó khăn tài chính, cuối cùng phải bỏ học đại học, chuyển đến Seoul làm người mẫu. Sau đó, mẹ cô khi biết con gái kiếm được tiền đã bắt đầu yêu cầu hỗ trợ.

Trước đó, ngày 2/9, Chosun đưa tin Han So Hee bị bắt khẩn cấp để điều tra về tội mở, điều hành 12 sòng bạc trái phép. Người này được cho là điều hành nhiều sòng bạc trái phép được mở ra ở Ulsan, Wonju và những nơi khác từ năm 2021 đến nay.

Thông qua công ty quản lý 9ato Entertainment, Han So Hee cho biết: "Chúng tôi ở đây để thông báo với các bạn về lập trường của chúng tôi liên quan đến sự việc của mẹ Han So Hee. Các tin tức được công bố là vấn đề cá nhân do mẹ cô ấy thực hiện và Han So Hee không thể diễn tả được sự đau khổ sau khi nghe tin này. Chúng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa sự việc này không liên quan gì đến nữ diễn viên và là hành động tùy tiện của mẹ cô ấy. Chúng tôi xin lỗi vì đã đưa tin không mấy dễ chịu về cuộc sống cá nhân của cô ấy mà không liên quan đến công việc".