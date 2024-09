Daniel Craig đóng cảnh nóng trong phim mới

Daniel Craig được tiết lộ có cảnh quan hệ đồng tính cùng Omar Apollo trong bộ phim sắp phát hành của đạo diễn "Call Me by Your Name".

Trả lời phỏng vấn tạp chí Interview, nam ca sĩ Omar Apollo tiết lộ đã giảm cân trước khi quay cảnh sex với Daniel Craig trong phim Queer. Apollo nói: "Tôi phải ăn kiêng bằng súp. Đạo diễn Luca không bảo tôi phải giảm cân, nhưng khi tôi sắp có cảnh nóng với Daniel, tôi phải làm điều đó. Tôi từng nặng hơn 90kg nhưng đã giảm còn 82kg khi bộ phim ra mắt". Drew Starkey, diễn viên khác của Queer, mô tả cảnh thân mật của Apollo và Craig "gợi cảm". Trong khi đó, Apollo nhận xét Craig là "huyền thoại dễ bị tổn thương", chia sẻ rằng cả hai đã uống rượu pha thuốc bổ trước khi thực hiện phân đoạn nhạy cảm. "Tôi đã hỏi anh ấy: 'Anh cảm thấy thế nào khi máy quay bật?' Và Daniel nói: 'Thành thật mà nói, mỗi lần máy quay hướng về phía tôi, tôi đều sợ hãi'", Apollo nhớ lại trải nghiệm làm việc với tài tử 007. Variety cho biết ngoài Apollo, Starkey và Craig cũng có những cảnh nóng bỏng với nhau trong phim. Daniel Craig đóng cảnh nóng cùng ca sĩ Omar Apollo trong phim mới. Ảnh: Rolling Stone. Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của William S. Burroughs, Queer lấy bối cảnh ở Mexico City những năm 1950, kể về William Lee (Craig đóng) - một người Mỹ xa xứ sống cuộc đời cô độc ở độ tuổi 40 trong cộng đồng lao động. Câu chuyện mở ra cùng lúc với sự xuất hiện của Eugene Allerton (Starkey), một quân nhân Hải quân Mỹ đã giải ngũ. Sau khi trốn thoát khỏi cuộc truy quét ma túy, nhân vật Lee lang thang khắp các câu lạc bộ của thành phố và gặp, say mê Allerton. Vai trò của Omar Apollo trong phim chưa được hé lộ. Queer do Luca Guadagnino - người từng đứng sau thành công của Call Me by Your Name - đạo diễn. Tác phẩm được giới thiệu tại Liên hoan phim Venice (Italy) lần thứ 81 và tiếp đó ra mắt giới phim ảnh ở Liên hoan phim quốc tế Toronto (Mỹ).