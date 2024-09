Cardi B sinh con thứ 3

Cardi B thông báo đã sinh con thứ 3, là một bé gái. Cô được Offset chăm sóc ở bệnh viện dù cả hai đang trong quá trình ly hôn.

Ngày 13/9, People đưa tin Cardi B đã sinh con thứ 3. Trên tài khoản cá nhân, rapper chia sẻ hình ảnh ghi lại hành trình vượt cạn và ôm bé sơ sinh vào lòng. Cô viết: "Em bé nhỏ nhắn xinh xắn nhất".

Mặc dù đang trong quá trình ly hôn, Offset vẫn túc trực trong bệnh viện, chờ Cardi B sinh nở. Hai con lớn của họ là Kulture (6 tuổi) và Wave (3 tuổi) cũng quây quần bên em mình.

Cardi B thông báo đã sinh con thứ 3. Ảnh: @iamcardib.

Đầu tháng 8, đại diện của rapper I Like It xác nhận trên People rằng cô đệ đơn ly hôn Offset. Nguyên nhân không phải vì Offset tiếp tục ngoại tình, mà do cả hai đã có những rạn nứt, chia rẽ từ lâu.

Nhưng chỉ vài giờ sau, Cardi B tiết lộ đang mang bầu con thứ 3. Cô đăng loạt ảnh khoe bụng to, viết: "Mỗi kết thúc đều đi kèm khởi đầu mới. Mẹ biết ơn khi được chia sẻ hành trình này với con. Con đã mang đến cho mẹ nhiều tình yêu hơn, nhiều cuộc sống hơn và đổi mới sức mạnh cho mẹ. Con đã nhắc nhở mẹ rằng mẹ không bao giờ phải lựa chọn giữa cuộc sống, tình yêu và đam mê".

Theo Cardi B kể, trong quá trình mang bầu, cô gặp tai nạn bất ngờ, suýt sảy thai. May mắn cô dần hồi phục sức khỏe.

Tháng 9/2017, Cardi B và Offset bí mật tổ chức lễ cưới, chính thức về chung một nhà. Ngoài 3 con chung với vợ. Offset còn có 3 con riêng từ các mối tình trước. Theo nguồn tin TMZ, quá trình ly hôn đang diễn ra và Cardi B đang đề nghị được quyền nuôi các con.