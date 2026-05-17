Mẹ U50 được khen 'đẹp như hoa hậu', trao con gái hồi môn khủng

Trong đám cưới con gái, chị Thanh Tú được khen trẻ đẹp, thần thái nổi bật, rạng rỡ.

Mẹ U50 gây kinh ngạc ở đám cưới con gái Ở đám cưới con gái, chị Thanh Tú gây chú ý vì thần thái và vẻ ngoài trẻ trung.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ diện áo dài sang trọng, ngồi cô dâu gái trong lễ gia tiên. Vẻ ngoài trẻ trung, thần thái nổi bật của nhân vật nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Trương Thanh Tú (50 tuổi, sống tại Thốt Nốt, Cần Thơ) cho biết những hình ảnh được ghi lại trong lễ cưới con gái chị.

Ở ngưỡng U50, chị Tú vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, làn da căng mịn cùng thần thái rạng rỡ. Khi ngồi cạnh con gái, cả hai còn được nhận xét giống hai chị em vì có nét tương đồng. Nhiều dân mạng còn khen chị "đẹp như hoa hậu".

Không chỉ gây chú ý bởi vẻ ngoài, chị Tú còn khiến dân tình trầm trồ khi trao hồi môn "khủng" cho con gái về nhà chồng. Chị chuẩn bị bộ trang sức hột xoàn sáng chói cùng rất nhiều tiền mặt khiến nhiều người xuýt xoa.

Chia sẻ về bí quyết trẻ trung, chị Tú cho biết điều quan trọng nhất là giữ tinh thần nhẹ nhàng và suy nghĩ tích cực. "Mọi khó khăn trong cuộc sống mình nhẹ nhàng giải quyết", chị nói.

Chị Tú và con gái trong ngày trọng đại của con.

Người phụ nữ U50 cho rằng sự cân bằng trong cuộc sống không phụ thuộc vào việc giàu hay nghèo mà nằm ở cách mỗi người lựa chọn lối sống cho bản thân. Theo chị, cân bằng trong cuộc sống không phải giàu mới làm được mà tự mình phải chọn cách sống cho riêng mình.

"Khi thân tâm nhẹ nhàng kết hợp với chăm sóc da bên ngoài, dưỡng da sáng tối đúng và đủ điều thì phụ nữ nào cũng đẹp", chị chia sẻ thêm.

Ngoài ra, chị Thanh Tú cũng tiết lộ là chủ viện thẩm mỹ nhưng bản thân chị không can thiệp dao kéo trên gương mặt.

Về phần trang điểm trong lễ cưới con gái, chị cho biết đã chọn phong cách nhẹ nhàng vì bình thường ít trang điểm. Người thực hiện makeup cũng chính là thầy dạy trang điểm của con gái chị.

"Tôi rất vui và hạnh phúc vì tất cả cô chú, anh chị và các bạn tham dự tiệc cưới đều khen sui quá trẻ, gia đình hai bên đẹp đôi. Tôi vui lắm vì nhận được rất nhiều lời chúc phúc", chị bày tỏ.

Bí quyết giữ gìn vẻ ngoài trẻ trung của chị Tú là giữ tinh thần nhẹ nhàng và suy nghĩ tích cực.