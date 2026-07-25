Mẹ sinh em gái sau 17 năm, hai anh trai mê em ngồi ngắm cả ngày

Ngày nào cũng vậy, cứ đi học về là hai con trai của chị Nhung lại vào phòng ngắm nghía cô em gái vừa tròn 10 ngày tuổi và phụ mẹ chăm em.

Hai anh trai ngồi ngắm em gái mới sinh cả ngày Khoảnh khắc hai người anh mải mê ngắm nghía cô em gái cách 17 tuổi khiến ai nấy tủm tỉm cười.

Mỗi khi đi học về, việc đầu tiên của hai cậu con trai nhà chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung và anh Nguyễn Minh Phương (cùng làm giáo viên tại Đức Linh, Lâm Đồng) không phải là chơi game hay nằm ngủ như trước mà là vào phòng để ngắm em gái mới sinh.

Hình ảnh hai chàng trai ngồi lì bên giường, nhìn ngắm em rồi lâu lâu tủm tỉm khiến ai cũng bật cười. Không chỉ ngồi ngắm "công chúa nhỏ" của cả nhà, hai cậu con trai còn chủ động phụ mẹ bế bồng, trông em rất thạo việc.

"Hai anh cưng em lắm. Lúc chưa sinh là ngày nào cũng sờ bụng mẹ xem em bé đạp rồi hóng em chào đời. Giờ thì đi đâu về cũng vào ngắm em mãi không chán", chị Nhung chia sẻ với Tri thức - Znews.

Sự háo hức và yêu thương trần ngập căn nhà nhỏ ấy là thành quả của một hành trình kéo dài suốt 17 năm, một chặng đường mà chính vợ chồng chị Nhung cũng phải thừa nhận là "đến như một giấc mơ".

Gia đình chị Nhung hạnh phúc khi có sự xuất hiện của thành viên mới.

Trước đó, hành trình đón thành viên mới của gia đình chị Nhung từng trải qua một sự cố. Trong một lần đi khám vì đau bụng dữ dội, chị bất ngờ nhận chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng, tử cung có mủ.

Choáng váng trước kết quả, hai vợ chồng đành ôm thuốc kháng sinh về quê nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần lẫn chi phí cho ca phẫu thuật phức tạp. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, cơn đau quặn thắt kèm sốt cao buộc chị phải quay lại TP.HCM gấp, sẵn sàng nhập viện dài ngày.

Bước ngoặt xảy ra khi bác sĩ khoa sản yêu cầu siêu âm và xét nghiệm lại. Kết quả cho thấy không hề có khối u nào, mà là một thai nhi 6 tuần tuổi.

"Kết quả như một giấc mơ, từ một khối u giờ lại thành có em bé. Thiệt là em bé trời cho", chị Nhung xúc động nhớ lại.

Sự xuất hiện của sinh linh nhỏ bé đã xóa tan mọi hoang mang trước đó, nhưng hành trình mang thai ở tuổi không còn trẻ cũng đầy thử thách. Chị Nhung làm các loại xét nghiệm và cẩn trọng theo dõi suốt thai kỳ, vừa kiểm soát tình trạng tiểu đường thai kỳ, vừa giữ cho tinh thần luôn ổn định.

Ở tuần thứ 39, chị bị tiền sản giật. Rất may mắn, chị được đưa vào bệnh viện kịp thời. Cả mẹ và bé đều bình an vô sự.

Sau 17 năm kể từ khi sinh cậu con trai thứ hai, tổ ấm của hai vợ chồng giáo viên ở Lâm Đồng lại rộn rã tiếng cười trẻ thơ. Các con rất vui vì nhà có thêm thành viên mới.

Khoảnh khắc hai cậu con trai lớn ngồi ngắm em gái mới sinh đã thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận chúc mừng gia đình: "Đáng yêu quá đi, nàng công chúa nhỏ được cả nhà bảo vệ", "Có 2 anh trai thế kia chắc chắn không lo bị bắt nạt nha".