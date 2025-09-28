Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mẹ Selena Gomez thất vọng sau lễ cưới con gái

  • Chủ nhật, 28/9/2025 11:15 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Selena Gomez đã chọn ông ngoại David Cornett nắm tay, bước vào lễ đường. Quyết định này khiến mẹ cô, bà Mandy Teefey, được cho là rất thất vọng.

Mẹ của Selena Gomez, bà Mandy Teefey, được cho là rất thất vọng trước quyết định mà nữ ca sĩ đưa ra trong đám cưới mới đây.

Theo Daily Mail, trong lễ thành hôn với nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco ngày 27/9 tại Santa Barbara (California, Mỹ), Selena Gomez đã không chọn mẹ nắm tay, bước vào lễ đường mà trao vinh dự này cho ông ngoại David Cornett.

Selena Gomez anh 1

Mẹ của Selena Gomez, bà Mandy Teefey, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Ảnh: Kevin Winter.

“Mẹ của Selena và cha dượng Brian cảm thấy suy sụp khi không được con gái chọn để đưa vào lễ đường. Thay vào đó, Selena bất ngờ chọn ông ngoại David. Cô ấy đã đưa ra quyết định này ngay từ khi bắt đầu lên kế hoạch đám cưới", một nguồn tin cho biết.

Nữ ca sĩ Selena Gomez và nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco tổ chức lễ cưới tại một biệt thự riêng ở Santa Barbara, California, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao, trong đó có Taylor Swift.

Trước đó, tối 26/9, gia đình và bạn bè đã tham dự tiệc diễn tập tại Hope Ranch, thung lũng Goleta. Các đồng nghiệp của Gomez trong loạt phim Only Murders in the Building như Martin Short, Paul Rudd và Steve Martin cũng có mặt.

Hôn lễ được tổ chức kín đáo, kéo dài cả cuối tuần. Ngoại trừ Taylor Swift thuê nhà riêng với lý do an ninh, phần lớn khách mời nghỉ tại khách sạn sang trọng El Encanto ở Montecito và được xe đưa đón đến địa điểm bí mật. Taylor Swift được ghi nhận đến Santa Barbara chiều 26/9, xuất hiện dưới cụm dù đen và mang theo một hộp quà trắng.

Bà Mandy Teefey, mẹ Gomez, từng một mình nuôi con từ khi mới 16 tuổi và đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp cũng như chuyện tình cảm của nữ ca sĩ. Chính bà Teefey là người thu xếp buổi gặp gỡ đầu tiên giữa Gomez và Blanco nhiều năm trước, khi nữ ca sĩ còn chưa bắt đầu sự nghiệp ca hát.

Gomez và Blanco giữ mối quan hệ bạn bè suốt thời gian dài trước khi trở thành đôi sau sinh nhật lần thứ 31 của Gomez năm 2023. Đến tháng 12/2024, cô công khai đính hôn trên Instagram với dòng chú thích “forever begins now” (mãi mãi bắt đầu từ đây), khoe chiếc nhẫn kim cương dáng marquise nổi bật.

Minh An

Selena Gomez Selena đám cưới suy sụp giải trí

