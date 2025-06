Mẹ Lee Byung Hun nổi giận sau khi xem 'Squid Game'

Sau khi nghe các bạn bàn tán trên trường học, con trai 10 tuổi của Lee Byung Hun trách móc cha vì nhân vật mà anh hóa thân trong "Squid Game".

Theo tờ Sports Chosun, Lee Byung Hun mới đây xuất hiện trong talk show nổi tiếng của Mỹ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Nam diễn viên có những chia sẻ về loạt phim đình đám Squid Game mà anh tham gia.

Tài tử tiết lộ ban đầu khi mới nhận vai, anh đã giữ bí mật và không nói với gia đình. Điều này khiến mẹ của anh sau khi xem xong đã rất bất ngờ, thậm chí "nổi giận" với con trai. Lee Byung Hun cũng chia sẻ về kỷ niệm khi cậu con trai 10 tuổi nghe các bạn học trên trường bàn tán về nhân vật mà anh đóng.

Cậu bé sau đó buồn bã trở về nhà và trách móc cha: "Tại sao bố lại xấu xa như vậy? Bố đã giết quá nhiều người rồi". Câu chuyện của ngôi sao 54 tuổi khiến host Jimmy Fallon và khán giả trường quay bật cười.

Lee Byung Hun khiến khán giả bật cười với câu chuyện hài hước xoay quanh Squid Game.

Khi được hỏi trải nghiệm với Squid Game có gì khác biệt so với những tác phẩm trước đây anh từng tham gia, Lee Byung Hun đáp: “Tôi đã diễn xuất hơn 30 năm, từng tham gia vài bộ phim bom tấn Hollywood. Nhưng Squid Game là một câu chuyện của Hàn Quốc, do đạo diễn Hàn Quốc, diễn viên Hàn Quốc và hoàn toàn bằng tiếng Hàn. Khi đến Los Angeles và New York để quảng bá phim, phản ứng của khán giả khiến tôi thực sự choáng váng. Tôi rất biết ơn và cũng rất tự hào".

Nam diễn viên nói thêm: “Ngay khi đọc kịch bản, tôi thấy đây là một câu chuyện rất độc đáo và hấp dẫn, với kết cấu lạ thường. Nhưng nó cũng mang tính thử nghiệm quá cao. Tôi đã nghĩ: hoặc nó sẽ cực kỳ thành công, hoặc sẽ hoàn toàn thất bại". Ngoài ra, tài tử sinh năm 1970 cũng úp mở về việc sẽ có một phần phim ngoại truyện sau khi loạt phim Squid Game kết thúc ở mùa 3.

Lee Byung Hun tới nay đã có hơn 3 thập kỷ diễn xuất với hàng trăm dự án phim ảnh lớn nhỏ, cùng nhiều giải thưởng danh giá ở quê nhà Hàn Quốc. Tại quốc tế, tài tử cũng gây được tiếng vang khi góp mặt trong các bộ phim Hollywood như Terminator Genisys, G.I. Joe, hay là người Hàn đầu tiên đảm nhiệm vai trò người trao giải tại Oscar.

Loạt phim anh tham gia Squid Game sắp tới sẽ kết thúc ở mùa 3, quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Lee Byung Hun, Lee Sung Jae, Jo Yu Ri, Im Si Wan...